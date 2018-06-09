Саудовская Аравия первой из ОПЕК открыла нефтяной кран после двух лет игры на повышение цен

Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти после двухлетнего снижения производства, что дает Эр-Рияду преимущество перед другими членами ОПЕК, которые готовятся открыть нефтяные краны позднее в этом месяце, пишет The Wall Street Journal.
Согласно официальным представителям Эр-Рияда, королевство саудитов уже в прошлом месяце нарастило добычу нефти на более, чем 100 тысяч баррелей в сутки — примерно до 10 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу еще минимум на 100 тысяч б/с в этом месяце, но не уточняется, когда. Отмечается, что данные объемы не являются огромными для этого нефтепроизводителя, но знаменуются собой резкий поворот в двухлетней политике Эр-Рияда и других государств ОПЕК.
Как ожидается, эта мера поможет ослабить озабоченность на рынке из-за возможных перебоев с поставками нефти из Ирана в связи с новыми санкциями США.
По данным консалтинговой компании Kpler, которая отслеживает движение судов, покидающих Саудовскую Аравию, страна в мае увеличила экспорт "черного золота" на 300 тысяч б/с. Рост произошел с середины месяца. Экспорт и производство не всегда движутся одинаково, подчеркивает WSJ. Ранее Саудовская Аравия дополнила рост производства поднятием нефти из хранилищ, передает "Интерфакс".