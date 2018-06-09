09.06.2018, 14:44

Саудовская Аравия первой из ОПЕК открыла нефтяной кран после двух лет игры на повышение цен


NEWSru.com
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Nafta
NaftaFoto: Hasan Jamali, AP

Саудовская Аравия начала увеличивать добычу нефти после двухлетнего снижения производства, что дает Эр-Рияду преимущество перед другими членами ОПЕК, которые готовятся открыть нефтяные краны позднее в этом месяце, пишет The Wall Street Journal.

Согласно официальным представителям Эр-Рияда, королевство саудитов уже в прошлом месяце нарастило добычу нефти на более, чем 100 тысяч баррелей в сутки — примерно до 10 млн баррелей в сутки (б/с). Кроме того, Саудовская Аравия планирует увеличить добычу еще минимум на 100 тысяч б/с в этом месяце, но не уточняется, когда. Отмечается, что данные объемы не являются огромными для этого нефтепроизводителя, но знаменуются собой резкий поворот в двухлетней политике Эр-Рияда и других государств ОПЕК.

Как ожидается, эта мера поможет ослабить озабоченность на рынке из-за возможных перебоев с поставками нефти из Ирана в связи с новыми санкциями США.

По данным консалтинговой компании Kpler, которая отслеживает движение судов, покидающих Саудовскую Аравию, страна в мае увеличила экспорт "черного золота" на 300 тысяч б/с. Рост произошел с середины месяца. Экспорт и производство не всегда движутся одинаково, подчеркивает WSJ. Ранее Саудовская Аравия дополнила рост производства поднятием нефти из хранилищ, передает "Интерфакс".

Вопрос в цене

В конце мая министры энергетики Саудовской Аравии и России призвали к постепенному наращиванию нефтедобычи, поскольку цены на нефть выросли до 75-80 долларов за баррель, а нефтяные запасы уже ушли ниже целевого уровня. Вопрос будет рассмотрен 22-23 июня в ходе очередной конференции ОПЕК и встречи нефтяных министров стран соглашения ОПЕК+.

Остается большой вопрос — на сколько ОПЕК, Россия и их союзники планируют увеличить добычу. Некоторые не хотят слишком большого снижения цен и, соответственно, выступают за небольшое увеличение добычи или даже его отсутствие.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял в мае, что Россию устроила бы цена и в 60 долларов за баррель: "Мы не заинтересованы в бесконечном росте", — отемечал он.

В последние месяцы падение нефтедобычи в Венесуэле и других странах привело к сверхлимитному исполнению сделки ОПЕК+ примерно на 700 тысяч б/с, пишет WSJ.

ТОП

Саудовская Аравия и некоторые другие страны Персидского залива недавно выступили с идеей увеличения нефтедобычи на 300-400 тысяч б/с. Большинство этого роста, подчеркивает издание, может прийтись на Саудовскую Аравию, которая имеет больше всего свободных мощностей. Россия, тем временем, предложила увеличить производство нефти на 800 тысяч б/с.

По неофициальной просьбе Трампа

Ранее в июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщило, что США неофициально попросили Саудовскую Аравию и ряд других членов ОПЕК увеличить добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки. Такая необычная просьба поступила после того, как розничные цены на бензин в США взлетели до самого высокого за последние три года уровня, а президент США Дональд Трамп в Twitter публично выразил недовольство политикой ОПЕК и растущими ценами на нефть.

ОПЕК и ряд стран не-ОПЕК, включая Россию, Мексику, Казахстан, в конце 2016 года договорились снизить нефтедобычу на 1,8 млн б/с, чтобы увеличить цены на нефть. Цена нефти Brent выросла с 45 долларов за баррель, предшествовавших сделке, до более, чем 80 долларов за баррель в прошлом месяце. По утверждению Международного энергетического агентства (IEA), быстро нарастить нефтедобычу смогут лишь Саудовская Аравия, ОАЭ, Россия и Кувейт.

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