Саратовских врачей обязали сообщать полиции о лишившихся девственности школьницах

Глава Минздрава Саратовской области обязал главных врачей медицинских учреждений, подведомственных министерству, предоставлять полиции информацию, касающуюся половой жизни несовершеннолетних, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

Об этом говорится в приказе от 30 мая, подписанном главой регионального Минздрава Владимиром Шульдяковым.

В документе указано, что главврачи обязаны ”обеспечить незамедлительное предоставление” в полицию информации ”об установленных случаях беременности несовершеннолетних девочек и ее прерывания, <…> о выявлении нарушений целостности девственной плевы у девочек”.

Также руководители медучреждений теперь обязаны информировать полицию ”о поступлении родильниц и рожениц, беременность которых наступила в возрасте до 16 лет”.

Во вступительной части приказа говорится, что целью таких действий является, в частности, уголовно-правовая охрана детей и подростков.