05.06.2017, 13:00

Саратовских врачей обязали сообщать полиции о лишившихся девственности школьницах

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Gazeta.ru
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Vene politsei
Vene politseiFoto: Roman Antonov, RIA Novosti

Глава Минздрава Саратовской области обязал главных врачей медицинских учреждений, подведомственных министерству, предоставлять полиции информацию, касающуюся половой жизни несовершеннолетних, передает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

Об этом говорится в приказе от 30 мая, подписанном главой регионального Минздрава Владимиром Шульдяковым.

В документе указано, что главврачи обязаны ”обеспечить незамедлительное предоставление” в полицию информации ”об установленных случаях беременности несовершеннолетних девочек и ее прерывания, <…> о выявлении нарушений целостности девственной плевы у девочек”.

Также руководители медучреждений теперь обязаны информировать полицию ”о поступлении родильниц и рожениц, беременность которых наступила в возрасте до 16 лет”.

Во вступительной части приказа говорится, что целью таких действий является, в частности, уголовно-правовая охрана детей и подростков.

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