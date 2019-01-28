Саратовских учителей выгнали в мороз убирать снег в мешки
В Саратове 25 января отменили занятия в школах из-за низкой температуры воздуха, а учителей школы № 95 вывели на уборку снега. Педагоги убирали снег в мешки для мусора, пишет Спектр.
В Саратове 25 января отменили занятия в школах из-за низкой температуры воздуха, а учителей школы № 95 вывели на уборку снега. Педагоги убирали снег в мешки для мусора, пишет Спектр.
По факту будет проведена служебная проверка, сообщает ”Коммерсант” со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Назвав ситуацию недопустимой, мэр Саратова Михаил Исаев обещал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.
”Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию”, — заявил Исаев.
В мэрии также заявили, что учителя вышли на уборку снега добровольно.
”Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку 24 января в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы № 95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа”, — заявили в пресс-службе администрации.
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