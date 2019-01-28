Саратовских учителей выгнали в мороз убирать снег в мешки

По факту будет проведена служебная проверка, сообщает ”Коммерсант” со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Назвав ситуацию недопустимой, мэр Саратова Михаил Исаев обещал привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.

”Каждый должен заниматься своим делом. Учителя должны давать знания детям, а в свободное время повышать свою квалификацию”, — заявил Исаев.

В мэрии также заявили, что учителя вышли на уборку снега добровольно.

”Для сотрудников школ дни, в которые отменяются занятия, являются рабочими. Поскольку 24 января в Саратове был сильнейший снегопад и справиться с его последствиями в кратчайший срок силами только штатных дворников было невозможно, коллективом школы № 95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа”, — заявили в пресс-службе администрации.