04.06.2018, 08:40

Санкции США: Европа готовит ответный удар

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Gazeta.ru
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BELGIUM-EU-VOTE
BELGIUM-EU-VOTEFoto: GEORGES GOBET, AFP

Как подтвердили ”Газете.Ru” в Еврокомиссии, ЕС начал работу над новой версией закона, который запретит европейским компаниям подчиняться американским санкциям против Ирана. Документ позволит ЕС в том числе конфисковывать американское имущество. Этот же закон ранее рассматривался как возможная мера по противодействию санкциям Вашингтона против России.

Евросоюз разрабатывает ответные юридические меры, ”связанные с выходом США из совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану”. Цель этих мер — ”смягчить воздействие американских санкций на компании из ЕС”, заявили ”Газете.Ru” в Еврокомиссии.

По этим данным, Еврокомиссия с мая восстанавливает свой ”блокирующий статут”. Этот закон (или регламент, если использовать термин ЕС) запрещает европейским компаниям подчиняться американскому санкционному режиму, если тот не отвечает интересам Евросоюза.

Изначально этот закон был разработан в 1996 году, когда Брюссель возмутили американские санкции против Кубы, Сирии и Ливии, поскольку те ударяли по интересам европейского бизнеса.

”Какой эффект будет от закона 1996 года, непонятно. Дело в том, что нет реального опыта. Эта мера ни разу не применялась. В 1990-е годы Вашингтон шел на уступки ЕС и всякий раз отказывался от жестких экстерриториальных санкций, — рассказал ”Газете.Ru” Дмитрий Суслов, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике и эксперт клуба ”Валдай”.

— Но теперь, видимо, опыт использования закона появится. Американский президент Дональд Трамп всерьез намерен наказывать иностранные компании за сотрудничество с Ираном”.

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Что за закон
Нынешний текст закона (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996R2271), который выложен на официальном сайте Еврокомиссии, упоминает прошлые американские санкции против Кубы, Ирана и Ливии и документы от 1992, 1993 и 1996 годов. Из нового варианта документа эта часть пропадет, а на ее месте появятся ссылки на инициативы против Ирана, которые объявил Трамп, рассказали ”Газете.Ru” представители ЕС.

Но основные положения сохранятся. Главное — европейские компании обяжут работать с Ираном, даже когда в действие вступят американские санкции.

Если они решат свернуть сотрудничество с Исламской республикой в соответствии с требованием Вашингтона, этим организациям будет положено наказание.

В преамбуле к документу содержится пассаж, который фактически обвиняет США в нарушении международного права. Согласно тексту, таким нарушением являются экстерриториальные санкции, то есть меры с ”побочным эффектом”: от них страдают третьи страны, не имеющие отношения к государству, которое является изначальной целью санкций.

”Самая любопытная часть закона заключается в том, что он позволяет отчуждать американское имущество для того, чтобы возместить европейским компаниям, работающим в Иране, ущерб от санкций США”, — считает Суслов.

Об этом говорится в Статье 6. Согласно тексту, убытки от американских санкций на территории ЕС можно будет взыскать с любого физического или юридического лица, который представляет интересы официального Вашингтона. Это могут быть американские финансовые активы или даже имущество.

Кроме того, закон запретит на территории ЕС действие всех судебных решений (в том числе международных), которые основываются на американских санкциях.

Впрочем, в законе есть и слабые места. Например, страны-члены ЕС получат право сами определять, насколько строго будет соблюдаться этот закон на их территории. Иными словами, за несоблюдение этого закона некоторые страны Евросоюза могут вообще не штрафовать. Кроме того, в нынешнем варианте документа уже оговорена возможность исключений.

Изначально предполагалось, что закон вступит в силу до августа, когда начнут действовать новые антииранские меры США. Однако в беседе с ”Газетой.Ru” представители Еврокомиссии о крайних сроках рассуждать не стали, заявив, что ”процесс не завершен”.

На вопрос, опасается ли Брюссель ответных экономических мер со стороны США, в Еврокомиссии заявили: ”США остаются нашим партнером и союзником, хотя всеобъемлющий план — это соглашение, которое отвечает интересам глобальной безопасности”.

Дискуссия о ”блокирующем статуте” отражает новые политические процессы в Европе, считает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. ”ЕС начинает чувствовать, что США не хотят учитывать его интересы. Закон от 1996 года — это очевидный политический сигнал Вашингтону”, — заявил эксперт.

Россия в уме
В середине прошлого года ”блокирующий статут” рассматривался в качестве меры, которая может быть применена к антироссийским санкциям США. По данным американского портала Politico, в прошлом июле глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер разослал коллегам разъяснительную записку, в которой объяснял, почему он считает санкции Трампа против российской энергетической сферы попыткой переформировать европейский рынок и вытеснить оттуда американских конкурентов.

В то время в США обсуждали инициативу точечных санкций против любых компаний (в том числе европейских), которые участвуют в развитии проектов, связанных с доставкой углеводородов из России в ЕС. Этот вариант санкций США грозил большими проблемами трубопроводу ”Северный поток — 2”, и это вызывало большое беспокойство Германии, активного участника проекта.

”Эти меры рискуют расколоть единство трансатлантического союза и ”большую семерку”, по проблеме России, Крыма и Украины”, — цитировал Politico разъяснительное письмо Юнкера.

В этом контексте глава Еврокомиссии рассматривал использование ”блокирующего статута” как инструмента, который запрещал бы часть антироссийских санкций США на территории ЕС. Этого варианта развития событий пока удается избежать: Вашингтон пока находит взаимопонимание с Брюсселем по российскому вопросу.

Впрочем, 3 июня американское издание Foreign Policy со ссылкой на осведомленные источники сообщило: Трамп все-таки рассматривает возможность введения санкций против европейских компаний, работающих в проекте ”Северный поток — 2”.

Дмитрий Суслов уверен, что на данном этапе сам Евросоюз вряд ли готов выполнять все положения своего антиамериканского закона.

”Компенсация за счет экспроприации собственности США в ЕС и передачи вырученных средств компаниям. Только подумайте, готов ли ЕС реализовывать эту меру? Она попахивает серьезной экономической войной”, — рассуждает собеседник ”Газеты.Ru”.

По его мнению, ЕС использует эту меру как предлог к новым переговорам с Вашингтоном о смягчении санкционной политики.

”Говоря о вероятности использовании того же механизма для защиты от американских санкций, направленных против российского проекта ”Северный поток-2”, надо признать, что это будет гораздо сложнее, — считает эксперт. — Обновление закона 1996 года требует консенсуса среди стран-членов ЕС.

Если в случае иранских санкций он есть, то в случае России эта инициатива столкнется с ожесточенными противостоянием Польши, стран Балтии и других европейских держав, чья позиция гораздо ближе к американской”

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