Санкции США: Европа готовит ответный удар

Изначально этот закон был разработан в 1996 году, когда Брюссель возмутили американские санкции против Кубы, Сирии и Ливии, поскольку те ударяли по интересам европейского бизнеса.

”Какой эффект будет от закона 1996 года, непонятно. Дело в том, что нет реального опыта. Эта мера ни разу не применялась. В 1990-е годы Вашингтон шел на уступки ЕС и всякий раз отказывался от жестких экстерриториальных санкций, — рассказал ”Газете.Ru” Дмитрий Суслов, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике и эксперт клуба ”Валдай”.

— Но теперь, видимо, опыт использования закона появится. Американский президент Дональд Трамп всерьез намерен наказывать иностранные компании за сотрудничество с Ираном”.

Что за закон

Нынешний текст закона (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996R2271), который выложен на официальном сайте Еврокомиссии, упоминает прошлые американские санкции против Кубы, Ирана и Ливии и документы от 1992, 1993 и 1996 годов. Из нового варианта документа эта часть пропадет, а на ее месте появятся ссылки на инициативы против Ирана, которые объявил Трамп, рассказали ”Газете.Ru” представители ЕС.

Но основные положения сохранятся. Главное — европейские компании обяжут работать с Ираном, даже когда в действие вступят американские санкции.

Если они решат свернуть сотрудничество с Исламской республикой в соответствии с требованием Вашингтона, этим организациям будет положено наказание.

В преамбуле к документу содержится пассаж, который фактически обвиняет США в нарушении международного права. Согласно тексту, таким нарушением являются экстерриториальные санкции, то есть меры с ”побочным эффектом”: от них страдают третьи страны, не имеющие отношения к государству, которое является изначальной целью санкций.

”Самая любопытная часть закона заключается в том, что он позволяет отчуждать американское имущество для того, чтобы возместить европейским компаниям, работающим в Иране, ущерб от санкций США”, — считает Суслов.

Об этом говорится в Статье 6. Согласно тексту, убытки от американских санкций на территории ЕС можно будет взыскать с любого физического или юридического лица, который представляет интересы официального Вашингтона. Это могут быть американские финансовые активы или даже имущество.

Кроме того, закон запретит на территории ЕС действие всех судебных решений (в том числе международных), которые основываются на американских санкциях.

Впрочем, в законе есть и слабые места. Например, страны-члены ЕС получат право сами определять, насколько строго будет соблюдаться этот закон на их территории. Иными словами, за несоблюдение этого закона некоторые страны Евросоюза могут вообще не штрафовать. Кроме того, в нынешнем варианте документа уже оговорена возможность исключений.

Изначально предполагалось, что закон вступит в силу до августа, когда начнут действовать новые антииранские меры США. Однако в беседе с ”Газетой.Ru” представители Еврокомиссии о крайних сроках рассуждать не стали, заявив, что ”процесс не завершен”.