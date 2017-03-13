Санкции против ”дочки” Сбербанка рассмотрят на заседании у Порошенко

Власти Украины в среду, 15 марта, рассмотрят вопрос о введении санкций в отношении украинской ”дочки” Сбербанка. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в эфире телеканала ZIK.

По его словам, президент Петр Порошенко собирает заседание Совета национальной безопасности и обороны, где этот вопрос будет ”законным образом” урегулирован.

По мнению министра, российские банки ”не могут работать на Украине в таких условиях, особенно государственные”.

Ранее Аваков на заседании правительства попросил кабмин срочно обратиться к Нацбанку и СНБО, чтобы они неотложно рассмотрели вопрос введения санкций против ”дочки” Сбербанка.

7 марта Сбербанк России проинформировал о начале обслуживания клиентов по паспортам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Президент России Владимир Путин подписал 18 февраля указ о признании в РФ документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных украинским гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

После этого все банки на территории России, включая дочерние структуры иностранных банков, обязаны принимать паспорта ДНР и ЛНР. Банки, работающие на территории Украины, в том числе и ”дочки” российских кредитных организаций, подчиняются местному законодательству и обслуживать клиентов с паспортами республик Донбасса не имеют права.