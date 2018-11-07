Самые популярные церкви столичного региона Финляндии открывают свои двери для однополых пар

Приходской совет Кафедрального собора вечером в понедельник принял решение разрешить венчание однополых пар. Решение, однако, не обязывает священников венчать или благословлять гомосексуальные пары.

По словам настоятеля прихода Марьи Хелтеля, решение важное, потому что входящие в приход храмы крайне популярны среди пар, желающих получить именно церковное благословление.

- Я сама работала настоятелем прихода Хаага, и там подобное решение приняли сразу после вступления в силу закона о равноправном браке в марте 2017 года. Однако в церкви Хуопалахти, принадлежащей данному приходу, значительно меньше венчаний, — говорит Хелтеля.

- Поэтому принятое в понедельник решение важнее с точки зрения однополых пар.

Самыми популярными храмами для совершения бракосочетания являются Кафедральный собор, Старая церковь на Булеварди и церковь в Суоменлинна. В Хельсинки теперь 11 приходов, разрешающих венчание или благословение однополых пар. Ранее подобное решение приняли, в том числе, приходские советы Херттониеми, Каллио, Малми и Мунккиниеми.

Решение о предоставлении помещений для венчания однополых пар было принято единогласно.