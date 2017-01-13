Самолеты ВВС США и Швеции в пятницу одновременно провели оперативную разведку вблизи сухопутных и морских границ Калининградской области, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным GORE38, вылетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании, приблизился с юга к сухопутным границам Калининградской области. Находясь в воздушном пространстве Польши на высоте 10,4 тыс. метров, он в течение более двух часов вел радиотехническую разведку российской территории.

Одновременно со стороны моря к российскому побережью на юге Балтики подлетел разведывательный самолет ВВС Швеции Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществлял разведывательный полет вдоль побережья Калининградской области, находясь на высоте приблизительно 12 тыс. метров над международными водами Балтики.