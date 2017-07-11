Самолеты США провели три разведполета у российских баз в Сирии

Три американских самолета 10 июля совершили разведывательные полеты возле побережья Сирии и российской базы в порту Тартус и авиабазы Хмеймим. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс”.

Согласно их информации, патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon вечером в понедельник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии и осуществлял полет в воздушном пространстве над международными водами в Средиземном море.

Также ранее полеты совершили американский стратегический разведывательный самолет RC-135U и еще один P-8A Poseidon.

Ранее сообщалось, что российский десантный корабль ”Цезарь Куников” вошел в Средиземное море.