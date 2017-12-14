14.12.2017, 08:40

Самолет с 25 людьми на борту потерпел крушение в Канаде

 (1)
Gazeta.ru
EST
Maanduvad lennukid september 2017
фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

Пассажирский самолет авиакомпании West Wind Aviation потерпел крушение недалеко от городка Фонд-дю-Лак, расположенного в северной части канадской провинции Саскачеван, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на телеканал CBC.

Отмечается, что на борту самолета находились 22 пассажира и три члена экипажа.

По данным местных властей, инцидент произошел сразу после взлета самолета. В правоохранительных органах заявили, что в результате произошедшего погибших нет, однако несколько человек получили ранения. О серьезности травм не сообщается.

Ранее самолет, на борту которого находились 11 военных ВМФ США, упал в Филиппинское море.

Читайте также:
136 900€
Tallinn, Квартира
275 000€
Tallinn, Квартира
169 000€
Tallinn, Часть дома
109 000€
Tallinn, Квартира
196 000€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
73 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
48 500€
Tallinn, Квартира
От хозяина!
116 900€
Tallinn, Квартира
138 900€
Tallinn, Квартира
98 990€
Tallinn, Квартира
73 990€
Tallinn, Квартира
121 990€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии