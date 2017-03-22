Самойлова будет представлять Россию на следующем "Евровидении"

Певица Юлия Самойлова, которой ранее СБУ запретила въезд на Украину, сможет представить Россию на "Евровидении" в следующем году, говорится в сообщении Первого канала, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"В случае если Украина не допускает Юлию Самойлову до участия в "Евровидении", в следующем году вне зависимости от места проведения конкурса Россию будет представлять Юлия Самойлова", — говорится в сообщении.

Ранее в среду СБУ объявила о запрете Самойловой на 3 года въезда в страну.

"Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", — сообщила агентству "Интерфакс" представитель СБУ Елена Гитлянская.

В украинской спецслужбе ранее заявляли, что проверят достоверность информации о поездках Самойловой в Крым и после этого примут решение относительно ее допуска на украинскую территорию.

В Европейском вещательном союзе (EBU) позже сообщили, что глубоко разочарованы решением украинских властей по Самойловой. Кроме того, в оргкомитете заявили о намерении добиваться участия всех конкурсантов.

В МИД РФ назвали решение Киева политическим и отметили, что оно не учитывает интересы простых зрителей. Кроме того, в Москве ждут реакции Запада и организаторов конкурса.

Самойлова с детства передвигается на инвалидной коляске, имеет первую группу инвалидности. Она планировала представлять Россию на "Евровидении-2017" в Киеве с песней "Flame is Burning".