08.06.2018, 07:09

Саммит G7 пройдет на фоне глубокого кризиса в отношениях США и ЕС

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Deutsche Welle
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Саммит G7 пройдет на фоне глубокого кризиса в отношениях США и ЕС
Foto: Lars Hagberg, AFP PHOTO

На саммите G7 в Квебеке предстоит обсудить вопросы, по которым у США и остальной шестерки стран-участниц есть серьезные разногласия. Говорят, что Трамп даже может не приехать на встречу.

8-9 июня в канадском Квебеке пройдет саммит глав государств и правительств стран "большой семерки": Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии. На саммите речь пойдет о проблемах свободной торговли и сотрудничества стран G7 на международной арене, а также о мерах по защите климата. По всем этим вопросам между США и остальными шестью странами имеются серьезные разногласия.

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Учитывая это, а также принимая во внимание непредсказуемость Дональда Трампа, некоторые наблюдатели не исключают, что существует даже вероятность того, что в последнюю минуту президент США откажется от участия во встрече лидеров ведущих индустриальных стран. Об этом, в частности, говорит Роланд Пэрис — бывший ведущий советник по внешнеполитическим вопросам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, ныне профессор Университета в Оттаве, а также Дэниэл Прайс — американский политик-демократ, в прошлом представитель Джорджа Буша-младшего на саммитах G8 и G20. "Хоть это и кажется невероятным, но все возможно", — уточняет Пэрис. "Если Трамп не приедет, это будет прискорбно, но все может случиться", — вторит ему Прайс.

Американские пошлины на сталь и алюминий — основная причина кризиса

Саммит Группы семи в Квебеке будет проходить в непростое время — никогда раньше западные партнеры не переживали такой кризис в их отношениях с США. Одной из причин такого ухудшения связей являются введенные с 1 июня Вашингтоном для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики 25-процентные пошлины на изделия из стали и 10-процентные — из алюминия.

Это решение не стало для европейцев неожиданностью. В мае представители ЕС неоднократно вели переговоры с целью избежать торгового конфликта с США. Но позиции сторон были слишком различны: в то время как в Вашингтоне намекали на возможность договориться в рамках двусторонних соглашений с отдельными европейскими странами, в Брюсселе требовали общаться с Евросоюзом как с единым переговорщиком и соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО).

В ответ на меры США Евросоюз с 1 июля вводит пошлины на ряд американских товаров. Соответствующее решение в преддверии саммита G7, 6 июня, приняла Еврокомиссия. В Брюсселе особо подчеркивают, что защитные меры, которые должны быть согласованы до конца июня со всеми странами ЕС, не являются просто ответным шагом, а имеют политический характер. Так, объявляя американские виски, мотоциклы и джинсы в качестве тех товаров, на которые будут введены новые пошлины, в ЕС выберут именно продукцию тех американских штатов, где правят республиканцы. Предполагается, что их губернаторы должны будут повлиять на избиравшегося от республиканцев в президенты Трампа.

Выход из иранской ядерной сделки и другие выходки Трампа

Введение пошлин на изделия из стали и алюминия, импортируемые из стран ЕС и Канады, — не единственный шаг Трампа, который вызывает недовольство и недоумение, в том числе и у стран, входящих в G7. До этого Соединенные Штаты заявили о выходе из иранской ядерной сделки. "США выглядят довольно изолированно, учитывая их выход из соглашения по ядерной программе Тегерана и желание ввести санкции против стран, которые не будут отказываться от договоренностей с Ираном, а также введение пошлин на алюминий и сталь для производителей из ЕС и Канады", — констатирует Дэниэл Прайс.

Новые пошлины для производителей из Канады, по мнению Роланда Пэриса, показывают, насколько сильны разногласия между администрацией Трампа и правительством Трюдо: "Я думаю, что сейчас сложилась ситуация, какой еще не было в истории канадско-американских отношений. Между этими двумя странами и раньше возникали напряженные моменты, но никогда власти США не рассматривали канадский импорт как угрозу для своей национальной безопасности".

Надежда сохранить диалог в формате G7

Не только с Канадой, но и с ведущими государствами ЕС — Германией и Францией — у Трампа складываются непростые отношения. Одним из свидетельств этого является выход США из Парижского соглашения по климату, поборником которого выступает президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Если бы на саммите "большой семерки" удался честный и открытый обмен мнениями, а президент США понял, насколько деструктивны совершаемые им шаги, и какой раскол они вносят в отношения стран, это стало бы большим успехом", — поясняет Дэниэл Прайс.

Несмотря на серьезные разногласия с США, правительство Германии стремится сохранить формат встреч лидеров ведущих индустриальных стран мира. В Берлине подчеркивают важность диалога, даже когда мнения партнеров по ряду тем разнятся. "Если при существующих обстоятельствах удастся избежать открытого противостояния между США и остальными странами "большой семерки", то саммит можно будет считать успешным", — подвел итог Роланд Пэрис.

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