Саммит G7 пройдет на фоне глубокого кризиса в отношениях США и ЕС

Выход из иранской ядерной сделки и другие выходки Трампа
Введение пошлин на изделия из стали и алюминия, импортируемые из стран ЕС и Канады, — не единственный шаг Трампа, который вызывает недовольство и недоумение, в том числе и у стран, входящих в G7. До этого Соединенные Штаты заявили о выходе из иранской ядерной сделки. "США выглядят довольно изолированно, учитывая их выход из соглашения по ядерной программе Тегерана и желание ввести санкции против стран, которые не будут отказываться от договоренностей с Ираном, а также введение пошлин на алюминий и сталь для производителей из ЕС и Канады", — констатирует Дэниэл Прайс.
Новые пошлины для производителей из Канады, по мнению Роланда Пэриса, показывают, насколько сильны разногласия между администрацией Трампа и правительством Трюдо: "Я думаю, что сейчас сложилась ситуация, какой еще не было в истории канадско-американских отношений. Между этими двумя странами и раньше возникали напряженные моменты, но никогда власти США не рассматривали канадский импорт как угрозу для своей национальной безопасности".
Надежда сохранить диалог в формате G7
Не только с Канадой, но и с ведущими государствами ЕС — Германией и Францией — у Трампа складываются непростые отношения. Одним из свидетельств этого является выход США из Парижского соглашения по климату, поборником которого выступает президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Если бы на саммите "большой семерки" удался честный и открытый обмен мнениями, а президент США понял, насколько деструктивны совершаемые им шаги, и какой раскол они вносят в отношения стран, это стало бы большим успехом", — поясняет Дэниэл Прайс.
Несмотря на серьезные разногласия с США, правительство Германии стремится сохранить формат встреч лидеров ведущих индустриальных стран мира. В Берлине подчеркивают важность диалога, даже когда мнения партнеров по ряду тем разнятся. "Если при существующих обстоятельствах удастся избежать открытого противостояния между США и остальными странами "большой семерки", то саммит можно будет считать успешным", — подвел итог Роланд Пэрис.