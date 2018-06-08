Саммит G7 пройдет на фоне глубокого кризиса в отношениях США и ЕС

Учитывая это, а также принимая во внимание непредсказуемость Дональда Трампа, некоторые наблюдатели не исключают, что существует даже вероятность того, что в последнюю минуту президент США откажется от участия во встрече лидеров ведущих индустриальных стран. Об этом, в частности, говорит Роланд Пэрис — бывший ведущий советник по внешнеполитическим вопросам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, ныне профессор Университета в Оттаве, а также Дэниэл Прайс — американский политик-демократ, в прошлом представитель Джорджа Буша-младшего на саммитах G8 и G20. "Хоть это и кажется невероятным, но все возможно", — уточняет Пэрис. "Если Трамп не приедет, это будет прискорбно, но все может случиться", — вторит ему Прайс.

Американские пошлины на сталь и алюминий — основная причина кризиса

Саммит Группы семи в Квебеке будет проходить в непростое время — никогда раньше западные партнеры не переживали такой кризис в их отношениях с США. Одной из причин такого ухудшения связей являются введенные с 1 июня Вашингтоном для производителей из Европейского Союза, Канады и Мексики 25-процентные пошлины на изделия из стали и 10-процентные — из алюминия.

Это решение не стало для европейцев неожиданностью. В мае представители ЕС неоднократно вели переговоры с целью избежать торгового конфликта с США. Но позиции сторон были слишком различны: в то время как в Вашингтоне намекали на возможность договориться в рамках двусторонних соглашений с отдельными европейскими странами, в Брюсселе требовали общаться с Евросоюзом как с единым переговорщиком и соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО).

В ответ на меры США Евросоюз с 1 июля вводит пошлины на ряд американских товаров. Соответствующее решение в преддверии саммита G7, 6 июня, приняла Еврокомиссия. В Брюсселе особо подчеркивают, что защитные меры, которые должны быть согласованы до конца июня со всеми странами ЕС, не являются просто ответным шагом, а имеют политический характер. Так, объявляя американские виски, мотоциклы и джинсы в качестве тех товаров, на которые будут введены новые пошлины, в ЕС выберут именно продукцию тех американских штатов, где правят республиканцы. Предполагается, что их губернаторы должны будут повлиять на избиравшегося от республиканцев в президенты Трампа.