Саммит G20: Гамбург в осадном положении из-за протестов

Колючая проволока, кордоны, заколоченные витрины… В преддверии G20 Гамбург готовится к разрешенным мирным демонстрациям и к насилию экстремистов, ненавидящих капитализм, Трампа, Путина и Эрдогана, пишет DW.

У властей Гамбурга с самого начала не было ни малейших сомнений в том, что проведение в городе 7 и 8 июля 2017 года саммита "большой двадцатки" вызовет массовые протесты антиглобалистов, экологов, людей антикапиталистических и левых убеждений со всей Европы. Более того, гамбургский сенат (правительство города, имеющего статус федеральной земли. — Ред.) всячески приветствовал проявления политической активности рядовых граждан: "Мы не хотим превратиться в крепость. Поэтому мы будем настаивать на том, чтобы в городе имела место и критика G20".

"Осажденная крепость" в самом центре города

Однако отцы города, возможно, недооценили масштабы надвигавшегося протестного движения и особенно число тех, кто готов и намерен прибегнуть к насилию. Так, на основную разрешенную демонстрацию, намеченную на субботу, 8 июля, могут съехаться до 100 тысяч мирных участников. А левоэкстремистские и анархистские группы, готовящие насильственные акции, насчитывают, по оценкам полиции, порядка 4 тысяч активистов.

В результате центр старого ганзейского города все-таки превратился в "осажденную крепость", чего так хотели избежать власти. Ситуация усугубляется тем, что сама встреча лидеров "большой двадцатки" пройдет на территории выставочно-ярмарочного комплекса Messehallen, а он находится в густонаселенном районе, где преобладают левые настроения и где расположены популярные места встречи сторонников левоэкстремистских групп. Здесь G20 воспринимают как антинародную тусовку капиталистов, здесь ненавидят таких авторитарных политиков, как Дональд Трамп, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.

Так что немецким полицейским, а в Гамбург стянули порядка 20 тысяч стражей порядка, предстоят очень напряженные дни. Вокруг выставочного комплекса заблаговременно созданы две зоны безопасности, где на время саммита запрещены митинги и собрания, а сам комплекс вот уже несколько недель находится под круглосуточной усиленной охраной, чтобы, в частности, предотвратить возможные поджоги.

Закрытые магазины и опустевшая школа

Ведь первая скоординированная акция саботажа в связи c саммитом "большой двадцатки", прошедшая 19 июня, показала, на что способны экстремисты. В этот день в разных точках Германии были подожжены кабели вдоль железнодорожных путей, что на отдельных участках парализовало движение. В интернете ответственность за это взяла на себя некая организация под названием Shutdown G20, что можно перевести как "Вырубим G20".

Для жителей прилегающих к выставочному комплексу кварталов проведение саммита "большой двадцатки" означает, что в течение недели они смогут попасть домой только по предъявлению удостоверения личности, что сильно изменились маршруты городских автобусов, что местная начальная школа разрешила 6 и 7 июля не приходить на уроки, и работающим родителям сотен детей пришлось срочно решать, с кем их оставить дома.

Из-за саммита многие магазины в округе предусмотрительно заколачивают витрины досками, а некоторые на несколько дней вообще закроются. Этот вынужденный простой коммерсантам, естественно, не нравится. Владелец слесарной мастерской Вальтер Винкельман (Walter Winkelmann) вывесил специально заказанный транспарант с надписью "Ремесленники против G20".

Участники "волны протестов" требуют более справедливого мира

У участников протестного движения претензии к "большой двадцатке", естественно, куда более масштабные. "Мы требуем укрепления демократии, последовательной защиты климата, социальной справедливости здесь, в Германии, и во всем мире, а также справедливой мировой торговли", — объясняет Свенья Ангенендт (Svenja Angenendt), координатор инициативной группы, организующей целый ряд согласованных с властями акций под общим названием "Волна протестов против G20" (G20-Protestwelle).

В эту группу вошли такие крупные и влиятельные участники, как, например, Объединение немецких профсоюзов DGB, международные экологические организации Greenpeace и WWF, международный союз благотворительных организаций Oxfam, борющийся с бедностью и несправедливостью во всем мире.

Первое крупное мероприятие в рамках "Волны протестов против G20" состоялось в минувшее воскресенье, 2 июля: по центру Гамбурга прошла демонстрация с участием, по данным организаторов, 18 тысяч человек (полиция насчитала всего 8 тысяч участников), а по реке Альстер проплыл "флот протеста" из 120 лодок. По словам Свеньи Ангенендт, организаторы сознательно провели эту акцию почти за неделю до саммита, чтобы заблаговременно и в спокойной обстановке донести до политиков "большой двадцатки" свои требования.

Свенья Ангенендт опасается, что организуемые ею и ее соратниками мирные протесты окажутся на заднем плане после того, как в Гамбурге начнутся столкновения между экстремистами и полицией, и мировые СМИ сосредоточат свое внимания на этих вспышках насилия.

Временный пункт приема задержанных правонарушителей

Неизбежными считают такие вспышки, видимо, и правоохранительные органы Гамбурга. Во всяком случае, городские власти предусмотрительно обустроили за городом временный пункт приема задержанных правонарушителей, рассчитанный на 400 человек. А рядом в специально установленных контейнерах в ближайшие дни будут круглосуточно трудиться судьи.

К тому же в пятницу, 7 июля, когда доступ к зданию городского суда в центре будет ограничен, сюда на работу приедут около 130 судей и будут рассматривать здесь любые дела, даже не имеющие никакого отношения к насильственным протестам против G20.

Мэр Гамбурга социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) уверяет, что проведение саммита в целом особо не нарушит привычную жизнь города-миллионника: "Будет немало тех, кто 9 июля удивится, что саммит, оказывается, уже прошел". Он уверен, что принимать столь крупное международное мероприятие — большой шанс разрекламировать город на весь мир, а потому некоторые временные неудобства можно и потерпеть.

Согласятся ли с ним его избиратели, покажет будущее. Пока, разговаривая с жителями Гамбурга, чаще всего слышишь две точки зрения. Прагматики утверждают, что лидерам "большой двадцатки" надо же где-то встречаться, чтобы вести политический диалог, а потому можно потерпеть колючую проволоку, кордоны и прочие временные ограничения.

Другие, в том числе владелец слесарной мастерской Вальтер Винкельман, возмущены тем, что саммит решили непременно проводить в центре большого города, наплевав на мнение тех, кого это непосредственно коснется. К тому же, добавляет он, "я не хочу, чтобы в Гамбурге устраивали роскошный прием политикам, которые правят так, как Трамп, Путин и Эрдоган".