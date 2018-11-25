25.11.2018, 13:14

Саммит ЕС утвердил соглашение о Brexit. Смогут ли работающие в Великобритании граждане стран ЕС остаться там? Нужна ли будет виза?

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Интерфакс
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Brexit
BrexitFoto: Yves Herman, REUTERS

27 стран ЕС одобрили соглашение и политическую декларацию о будущих отношениях с Великобританией

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС, сообщил в воскресенье глава Евросовета Дональд Туск.

Помимо соглашения, в пакет документов о Brexit вошла политическая декларация, определяющая рамки будущих отношений ЕС и Соединенного Королевства.

Как заявил ранее координатор ЕС на переговорах Мишель Барнье, Евросоюз и Великобритания смогут приступить к переговорам о будущих отношениях 30 марта 2019 года, на следующий день после выхода Великобритании из Евросоюза.

Кроме декларации к соглашению, представляющему собой 585-страничный текст, прилагаются три протокола — по Гибралтару, по Кипру и британским военным базам на острове, по Ирландии и Северной Ирландии.

Пять главных пунктов

Комментируя журналистам соглашение, Барнье выделил из него пять наиболее важных позиций: права граждан ЕС в Великобритании и подданных Великобритании в ЕС; финансовое урегулирование между сторонами; упорядоченный выход Великобритании с учетом ситуации в различных секторах; менеджмент соглашения о Brexit; переходный период.

Говоря о переходном периоде, он сообщил, что этот период в 21 месяц с учетом выхода Великобритании из ЕС 29 марта 2019 года начнется 30 марта 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года.

"Мы также предусматриваем возможность продления переходного периода один раз на ограниченный период на основе совместного согласия", — добавил Барнье.

На время переходного периода не будет прекращаться свободное передвижение граждан ЕС и Великобритании в его нынешнем виде. В то же время после Brexit подданным Великобритании не понадобится виза для посещения стран ЕС, гражданам ЕС при посещении Великобритании она также не будет нужна. Подданные Великобритании, которые в настоящее время проживают в ЕС, и граждане ЕС, проживающие в Великобритании, смогут и после Brexit остаться и работать там, где пожелают.

Сфера финансового сотрудничества в документе затрагивается незначительно. Так, там говорится, что британские компании получат лишь базовый уровень доступа к европейским финансовым рынкам как "компании, находящиеся вне союза".

В юридической сфере проект соглашения затрагивает вопрос Европейского суда. В проекте обозначено, что любые решения, принятые Европейским судом во время переходного периода, будут распространяться и на Великобританию.

С января 2021 года может вступить в силу "страховочный план" по ирландской границе, если ЕС и Великобритания к тому моменту не договорятся, как избежать "жесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией. План подразумевает, что ЕС и Великобритания будут находиться на "единой таможенной территории", и отказаться от него можно только по обоюдному согласию.

"Прежде всего, мы развернем все необходимые усилия, чтобы добиться долгосрочного решения (по ирландской границе — ИФ) посредством будущего соглашения. Если мы не будем готовы к июлю 2020 года, тогда мы сможем вместе предусмотреть возможность продолжить переходный период. И если в конце переходного периода, продолженного или нет, мы констатируем, что еще не достигли будущего соглашения, "страховочный план", по которому мы договорились сегодня, начнет действовать", — объяснил Барнье на пресс-конференции 15 ноября.

По мнению премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, согласованная с Брюсселем сделка отвечает всем требованиям британцев на референдуме: возвращает стране контроль над своими средствами, законами и границами, а также прекращает свободное перемещение, защищает рабочие места и обеспечивает безопасность.

ТОП

В то же время часть британских политиков высказывается против сделки, так как их беспокоит возможность продления переходного периода или применения "страховочного плана" по ирландской границе. Они полагают, что такие условия для "нежесткой" границы между Ирландией и Северной Ирландией могут привести к зависимости Великобритания от ЕС.

Политическая декларация

В четверг был опубликован проект политической декларации о будущих отношения сторон. В ней подчеркивается важность партнерства после Brexit на основе европейских ценностей.

"Стороны соглашаются с тем, что будущие отношения должны основываться на таких общих ценностях, как уважение и защита прав человека и основных свобод, демократические принципы, верховенство закона и поддержка нераспространения (оружия массового уничтожения — ИФ)", — говорится в проекте.

Декларация предусматривает, что будущие отношения сторон "будут основываться на балансе прав и обязанностей с учетом принципов каждой стороны". Такой баланс должен обеспечить автономию принятия решений Евросоюзом и соответствовать его принципам, в частности, в отношении целостности единого рынка, таможенного союза и неделимости четырех свобод — свободы передвижения товаров, свободы передвижения людей, свободы передвижения услуг и свободы передвижения капитала.

С другой стороны, должны быть обеспечены суверенитет Соединенного Королевства и защита его внутреннего рынка при уважении результатов референдума 2016 года, в том числе в отношении его независимой торговой политики и прекращения свободного передвижения людей между ЕС и Великобританией.

Будущие отношения также "должны неизбежно учитывать уникальный контекст высокого уровня интеграции" между двумя экономиками и взаимосвязи прошлого и будущего народов и приоритетов союза и Соединенного Королевства.

Декларация предусматривает "амбициозное, широкое, глубокое и гибкое партнерство в торгово-экономическом сотрудничестве, правоохранительной сфере и уголовном правосудии, внешней политике, безопасности и обороне и в более широких областях сотрудничества". Предусматривается сотрудничество в разведывательной сфере, и в космической отрасли. В документе также описаны перспективы "глобального сотрудничества": в области климатических изменений, устойчивого развития, финансовой стабильности, борьбы против протекционизма в торговле и др.

Декларация о будущих отношениях Великобритании и ЕС подверглась критике ряда британских политиков. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин назвал декларацию "26-ю страницами ерунды".

Вопрос Гибралтара

Вплоть до второй половины дня субботы созыв саммита омрачал вопрос Гибралтара. Испания была недовольна отсутствием в документах четких условий по переговорам о Гибралтаре. Мадрид хотел, чтобы было ясно обозначено то, что любые решения по Гибралтару Лондон может принимать только в прямых переговорах с Мадридом. Премьер-министр Испании Педро Санчес пригрозил "наложить вето" на соглашение, если мнение Мадрида не будет принято во внимание.

В результате активных дипломатических усилий в пятницу и субботу позиция по Гибралтару была согласована. Об этом объявил премьер-министр Испании Педро Санчес. "Мы пришли к согласию с ЕС по Гибралтару", — сказал он.

"Я только что объявил королю Испании, что у нас есть соглашение по Гибралтару. Испания проголосует в поддержку (сделки — ИФ) по Brexit", — добавил испанский премьер.

В свою очередь Лондон выразил готовность продолжить прямые переговоры с Мадридом по Гибралтару после Brexit, сообщили в субботу европейские СМИ со ссылкой на заявление представителя Даунинг-стрит.

Основываясь на последних перед саммитом согласованиях, председатель Европейского совета Дональд Туск написал в субботу в письме-приглашении на встречу в верхах главам государств и правительств стран ЕС: "Мы все искали хорошего и справедливого соглашения. И я считаю, что мы, наконец, нашли наилучший компромисс. Учитывая все вышеизложенное, я буду рекомендовать, чтобы в воскресенье мы одобрили итог переговоров по Brexit".

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