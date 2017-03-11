Саммит ЕС: Польша обвинила президента Франции в шантаже

Премьер-министр Польши Беата Шидло обвинила президента Франции в попытке политического шантажа на европейском саммите в Брюсселе, передает Русская служба Би-би-си.

В своем выступлении на заключительном заседании саммита она заявила, что угрозы Франсуа Олланда прекратить выплату субсидий Польше являются неприемлемыми.

Ранее польская делегация безуспешно пыталась помешать утверждению Дональда Туска в должности президента Европейского совета. Польша не поставила свою подпись под итоговым коммюнике саммита.

Этот отказ привел к конфронтации за обеденным столом вечером в четверг, когда Франсуа Олланд заявил, что западные страны помогают оплачивать процесс развития в Польше.

"Если кто-то говорит — вы плохо себя ведете и денег вам не будет, — мы не можем принять такие заявления", — сказала Беата Шидло на пресс-конференции в пятницу.

Она также упомянула о низкой личной популярности Франсуа Олланда.

"Могу ли я всерьез воспринимать шантаж со стороны президента, который имеет всего 4% поддержки своих граждан и скоро перестанет быть президентом?", — заявила она.

Правительство Польши предупредило партнеров по ЕС, что не примет концепцию "Европы разных скоростей", тем самым усилив обстановку напряженности во время брюссельского саммита.

В Польше считают, что Евросоюзу вновь грозят внутренние раздоры, если более развитые государства сделают попытку более тесной интеграции за счет более слабых, таких как Польша и другие страны бывшего социалистического лагеря.

Переговоры на заседании в Брюсселе в пятницу сосредоточились вокруг будущего ЕС после "брексита": обсуждалась совместная декларация стран-членов, которая должна подчеркнуть их единство во время следующей встречи в Риме 25 марта.

Тем временем концепция "Европы разных скоростей" получила новое развитие: Франция, Германия, Италия поддерживают эту идею, однако Польша решительно отвергает ее.

Польша и ее соседи в центральной Европе опасаются оказаться за бортом интеграции более развитых членов ЕС, особенно зоны евро.

Польша получает самые значительные денежные субсидии от Евросоюза: в 2015 году эта цифра составила 13,4 млрд евро.

Бюджет ЕС понесет существенные потери, когда одна из крупнейших стран-доноров — Великобритания — покинет содружество.

"Брексит" — это еще не конец

Во время встречи в Риме лидеры 27 стран отметят 60-ю годовщину подписания Римского договора, положившего начало Европейскому экономическому сообществу.

А тем временем Великобритания планирует начать процедуру "брексита", став первой страной, покидающей ряды сообщества, что грозит дальнейшей неопределенностью.