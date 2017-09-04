Саммит БРИКС: Китай предложил создать программу торгово-технического сотрудничества

В китайском городе Сямэнь в понедельник, 4 сентября, начался IX саммит БРИКС. Лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР собрались на первое пленарное заседание, сообщает агентство Xinhua.

До начала мероприятия председатель КНР Си Цзиньпин встретил президента Бразилии Мишела Темера, президента ЮАР Джейкоба Зуму, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента РФ Владимира Путина. Руководители стран БРИКС обменялись рукопожатиями и сделали коллективную фотографию.

Как отмечает ТАСС, место по центру занял хозяин саммита Си Цзиньпин, по правую руку от него расположились Владимир Путин и Мишел Темер, по левую — Джейкоб Зума и Нарендра Моди. По просьбе фотографов лидеры взялись за руки.

Затем участники саммита приступили к работе. Сначала главы государств побеседовали в узком составе, эта встреча прошла в закрытом для прессы режиме, после чего к ним присоединились члены делегаций.

После сессии с участием лидеров и нескольких министров к работе подключились представители бизнеса — члены Делового совета БРИКС. В составе российской делегации в работе этой сессии участвуют главы МИД Сергей Лавров, Минпромторга Денис Мантуров, Минкомсвязи Николай Никифоров, Минэнерго Александр Новак, Минэкономразвития Максим Орешкин, заместители министра иностранных дел, министра финансов, министра образования и науки, помощник президента Юрий Ушаков, глава ФТС Владимир Булавин. Российский бизнес представляют глава РЖД Олег Белозеров, глава ВЭБ Сергей Горьков, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ТПП РФ Сергей Катырин, глава "Роснефти" Игорь Сечин.

В начале заседания к участникам саммита обратился председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил, что Китай готов создать программу обменов в сфере торгово-технического сотрудничества в рамках БРИКС на первоначальную сумму 500 млн юаней (76,4 млн долларов) "для усиления обменов по политике и укрепления практического сотрудничества", а также внести 4 млн на финансирование проектов по линии "Нового банка развития".

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов вместе с другими странами БРИКС прилагать усилия для обеспечения действия существующих механизмов экономического взаимодействия в рамках объединения, передает ТАСС.

По словам китайского лидера, хотя реалии стран — членов БРИКС отличаются, все они находятся "на совпадающих стадиях развития" и имеют одинаковые цели. "У всех нас экономики уже вступили в период решения сложнейших задач. Активизация сопряженной стратегии развития и выявления сравнительных преимуществ в ресурсах, рынках труда помогут укреплению потенциала развития наших пяти стран и активизируют творческие усилия их трехмиллиардного населения", — подытожил Си Цзиньпин.

Глава КНР заявил, что страны БРИКС должны стремиться к расширению практического экономического сотрудничества. Несмотря на достигнутые результаты БРИКС, потенциал для сотрудничества все еще не раскрыт полностью, приводит Xinhua слова китайского лидера.

В числе главных тем для обсуждения на саммите на заседании лидеров в узком составе ранее были объявлены: обсуждение состояния мировой экономики и глобальное экономическое управление, горячие международные и региональные проблемы, а также государственная безопасность и развитие. На заседании в расширенном составе внимание будет сосредоточено на вопросах, связанных с углублением сотрудничества между странами БРИКС, усилением их гуманитарных связей.

По завершении рабочих заседаний лидеры посетят церемонию открытия выставки Фестиваля культур стран БРИКС, а затем встретятся с членами Делового совета объединения. Как передает "Интерфакс", вечером Си Цзиньпин проведет торжественный прием в честь гостей саммита.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Сямэнь накануне. В воскресенье у него уже состоялись переговоры с председателя КНР Си Цзиньпином. На встрече лидеры России и Китая, помимо двусторонних вопросов, обсудили обострение ситуации на Корейском полуострове.

Перед началом саммита помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что ситуация вокруг КНДР станет одной из основных тем мероприятия. Он отметил, что после испытания Пхеньяном водородной бомбы актуальность этой проблематики на встрече лидеров БРИКС повысилась.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин и Си Цзиньпин "выразили глубокую озабоченность в связи с этой ситуацией". Он добавил, что "и Путин, и Си Цзиньпин говорили об исключительной неприемлемости нуклеаризации Корейского полуострова, говорили о денуклеаризации". Лидеры договорились согласовывать действия по ситуации на Корейском полуострове.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков перед поездкой Путина рассказал о "дорожной карте", подготовленной Россией и Китаем по урегулированию ситуации вокруг Северной Кореи. Он добавил: "Мы вообще считаем, что санкционные меры оправданны только в том случае, если на них получена санкция Совбеза ООН".

Как ожидается, лидеры на саммите БРИКС затронут важные региональные проблемы: ситуацию на Ближнем Востоке, Севере Африки, Афганистане и Сахаро-Сахельском регионе. Особое внимание будет уделено ситуации в Сирии. В ходе рабочих заседаний саммита лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР планируют обсудить состояние и перспективы развития объединения, наметить дальнейшие шаги по всестороннему укреплению стратегического партнерства "пятерки". Лидеры также обменяются мнениями по ситуации в мировой экономике, вопросам национальной и экономической безопасности, а также обсудят баланс в глобальной финансовой и торговой сферах.

По словам Ушакова, будут затрагиваться вопросы центральной роли ООН, принципы верховенства норм международного права и вопросы противодействия практикам использования в мировых делах двойных стандартов и односторонних военных интервенций и экономических санкций.

В рамках саммита состоится встреча лидеров БРИКС с руководителями ряда развивающихся стран, на которую приглашены президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, президенты Таджикистана и Гвинеи Эмомали Рахмон и Альфа Конде, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и президент Мексики Энрике Пенья Ньето. По итогам саммита будет принята декларация, в которой будет дана оценка текущей мировой политической и экономической ситуации.

После заседания Делового совета будет подписан план действий стран БРИКС по торгово-экономическому сотрудничеству, план действий по сотрудничеству в области инноваций, стратегическая программа по таможенному сотрудничеству и меморандум о взаимопонимании международного совета БРИКС и "Нового банка развития".