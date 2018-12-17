Саломе Зурабишвили вступила в должность президента Грузии

Саломе Зурабишвили официально вступила в должность президента Грузии. Церемония инаугурации прошла в крепости Батонис-цихе в городе Телави в воскресенье, 16 декабря. Зурабишвили стала первой женщиной на этом посту. С момента принятия ею присяги вступила в силу новая конституция Грузии. Согласно внесенным в 2017 году изменениям, права и полномочия главы государства значительно урезаны. Кроме того, срок полномочий Зурабишвили в виде исключения увеличен с пяти до шести лет, и с 2024 года президента будут избирать 300 членов избирательной коллегии.

Зурабишвили призвала РФ соблюдать международное право

В своем выступлении новый президент Грузии затронула тему отношений с Россией, заявив, что, если та "хочет быть полноценным членом международного сообщества и собирается восстановить нормальные отношения в этом регионе, то должна подтвердить, что и на словах, и на фактах признает все нормы международного права". Зурабишвили обвинила Москву в оккупации грузинских регионов Абхазия и Южная Осетия и подчеркнула, что "это неприемлемо для суверенного государства, мы с этим не смиримся".