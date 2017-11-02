Саипов обвинен в убийстве 8 человек. Новые подробности дела

Федеральная прокуратура в Нью-Йорке предъявила гражданину Узбекистана Сайфулло Саипову обвинения в убийстве восьми человек и в оказании материальной поддержки террористической организации.



Обвиняемый отказался от права не свидетельствовать против самого себя и заявил, что был вдохновлен идеями джихадистской группировки "Исламское государство" и хотел убить в Нью-Йорке как можно больше людей.



Что произошло?



Во вторник 29-летний иммигрант из Узбекистана Сайфулло Саипов сбил на арендованном им в Нью-Джерси автофургоне несколько десятков человек в центре Нью-Йорка. Восемь из них погибли, 11 получили серьезные травмы.



Пикап, который вел Саипов, проехал по велосипедной дорожке манхэттенской улицы Уэст-стрит около полутора километров, наезжая на пешеходов и велосипедистов, и остановился, врезавшись в школьный автобус.



Как выяснилось, это не входило в планы злоумышленника. Саипов расказал следствию, что планировал доехать до Бруклинского моста и задавить как можно больше пешеходов.



Выскочив из машины, Саипов бесцельно ходил по проезжей части, размахивал пистолетами, один из которых, как впоследствии оказалось, был пневматическим, другой — для игры в пейнтбол.



Полицейский Райан Нэш, находившийся по вызову в соседней школе, услышал о наезде на людей, выбежал на улицу, открыл огонь по злоумышленнику и ранил Саипова в живот.

Саипов был задержан и отвезен в больницу. Врачи сообщили, что он восстановится после ранения.



31 октября Саипов появился в инвалидной коляске в федеральном суде Манхэттена, где ему и было предъявлено обвинение. Обвиняемый не просил выпустить его под залог и останется под стражей, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник, присутствовавший в суде.

В заявлении прокуратуры говорится, что Саипов отказался от права не свидетельствовать против самого себя и признал, что вдохновлялся пропагандой группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).



По словам следователей, Саипов заявил им, что доволен содеянным.



По инструкциям ИГ



Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка Джон Миллер предположил, что нападение планировалось в течение нескольких недель.



"Похоже, что он почти в точности выполнял инструкции по подготовке и проведению подобных атак, которые ИГ публиковало в соцсетях", — сказал он журналистам.



Как сообщается, в машине были найдены нож и записка на арабском языке с клятвой на верность "Исламскому государству", однако никаких свидетельств контактов обвиняемого с ИГ пока нет.



Как следует из судебных документов:

Саипов заявил, что запланировал это нападение еще два месяца назад

Он сказал, что выбрал Хэллоуин для нападения, потому что на улицах в этот день больше людей

Он хотел вывесить на пикапе флаг ИГ, но решил не привлекать к себе внимание

В его мобильных телефонах обнаружены 90 видео ИГ со сценами насилия

Он заявил, что был особенно вдохновлен обращением лидера ИГ аль-Багдади, призвавшего к возмездию за смерти в Ираке



Сообщается также, что на допросе Саипов попросил разрешения вывесить в его больничной палате флаг "Исламского государства".



Глава нью-йоркского отделения ФБР Билл Суини сообщил, что следователям уже очень многое известно о Сайфулло Саипове, но расследование еще только начинается.



"Предъявленные ему сегодня обвинения серьезны, но они ни в коем случае не означают, что наша работа закончена. Мы продолжим использовать все наши возможности, чтобы досконально разобраться в его связях и мотивах. Будьте уверены, что мы не остановимся, пока не расследуем все версии и предположения", — заявил Суини.



ФБР также сообщило, что найден 32-летний Мухаммадзоир Кадыров, предположительно также иммигрант из Узбекистана, заинтересовавший следователей в связи с этим делом. В среду он появился на сайте ФБР в списке объявленных в розыск, но сейчас его там уже нет.



"Мы уже больше не ищем человека, информация о котором была распространена, — подтвердил глава нью-йоркского отделения ФБР. — Мы его нашли". Он не объяснил, почему следствие хочет допросить Мухаммадзоира Кадырова.



Как сообщает Рейтер, представитель американских спецслужб сообщил агентству, что Саипов контактировал с Кадыровым и еще одним человеком, имя которого не называется.



Кто такой подозреваемый?



Сообщается, что до переезда в Патерсон, штат Нью-Джерси Сайфулло Саипов жил в Тампе, штат Флорида.



Он прибыл в Америку из Узбекистана в 2010 году и имеет вид на жительство и работу в США. Компания Uber подтвердила, что он работал на нее водителем.



Живущий в Огайо водитель грузовика Миррахмат Муминов, соотечественник Саипова, рассказал агентству Рейтер, что тот увлекся религией после того, как оказался в США, где его поразила свобода вероисповедания, немыслимая в Узбекистане.



"Он был человеком замкнутым, нервным и иногда агрессивным. Он жил в своем мире", — рассказал Миррахмат Муминов. По его словам, Саипов с трудом сводил концы с концами, плохо знал английский и не очень хорошо говорил по-русски.



По его словам, до переезда в Соединенные Штаты Саипов жил в Ташкенте.



Это же подтверждает и информагентство узбекского МИДа Жахон, сообщившее, что Саипов родился в Ташкенте 8 февраля 1988 года, учился в Ташкентском финансовом институте и после его окончания работал бухгалтером в гостинице. В Ташкенте живут и его родители.



CBS News цитирует свой источник в разведке, который утверждает, что Саипов был известен властям США с 2015 года, когда его имя всплыло в связи с фигурантами контртеррористического расследования ФБР.



Источник CBS также сообщил, что Саипов имел контакты с людьми, считавшимися радикализированными экстремистами. По крайней мере один из них также был узбеком.

Неясно, находились ли субъекты расследования в США или за рубежом. Также неясно, был ли Саипов в то время допрошен ФБР.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев сообщил президенту США, что его страна готова помочь расследованию.



Какова официальная реакция?



В Нью-Йорке усилено патрулирование полицейскими ключевых транспортно-пересадочных узлов.



Во время Нью-Йоркского марафона, который состоится в ближайшее воскресенье, будут выставлены дополнительные наряды полиции, как в форме, так и в штатском.



Трамп заявил, что необходимо разработать более строгое и оперативное наказание за подобные преступления, чем есть в действующем законодательстве.



Мэр Нью-Йорка и губернатор штата Нью-Йорк призвали не политизировать трагедию.



Губернатор Эндрю Куомо сказал о Саипове: "Он развращенный трус, он был связан с ИГ и радикализировался здесь".



Куомо и де Бласио также считают, что жесткие законы о контроле над владением оружием в Нью-Йорке гарантируют, что наиболее опасные виды оружия не могут попасть в руки террористов.



Ранее в среду президент США Дональд Трамп с одобрением отозвался об идее отправить Саипова (которого он назвал "животным") в лагерь Гуантанамо на Кубе, как "вражеского комбатанта" в войне Соединенных Штатов с терроризмом, провозглашенной после 11 сентября 2001 года.

Эту инициативу ранее поддержали сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм, в целом часто критически оценивающие нынешнего президента.



Дональд Трамп выступил за ликвидацию программы грин-карт, в рамках которой, по предварительной информации, Саипов прибыл в США в 2010 году.