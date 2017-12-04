Саакашвили заявил о готовности сесть в тюрьму в Грузии после экстрадиции из Украины

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что украинские спецслужбы могут экстрадировать его из страны уже на следующей неделе, передает РИА ”Новости”.

”У них планы выкинуть меня из страны, у них совместная спецоперация грузинских спецслужб, российских спецслужб и украинских спецслужб. Если они даже выкинут меня на следующей неделе”, — сказал он.

По словам Саакашвили, в случае экстрадиции он предпочтет возвращение в Грузию выдворению в Европу.

”…Хотят меня схватить и сказать: вот на тебе в Грузии дела, мы предлагаем тебе в Польшу или в Голландию; я скажу, что я поеду в Грузию”, — отметил политик.

Кроме того, он подчеркнул, что готов в Грузии сидеть в тюрьме.

”Даже если меня выкинут, даже если меня бросят в тюрьму под надуманными обвинениями, я знаю, что готовится провокация”, — заключил Саакашвили.