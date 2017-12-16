Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что нуждается в финансовой помощи от своих сторонников. Об этом он написал в своем фейсбуке.

”Нам действительно нужны деньги, но не от олигархов, а от обычных сторонников, которым хочется изменить ситуацию в стране”, — заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили заявил, что не обвиняет президента Украины Петра Порошенко в пособничестве ”врагу” и призвал его ”договориться не растаскивать страну”.