Саакашвили зарегистрировал свою партию

Бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили сообщил, что Министерство юстиции страны официально зарегистрировало его партию ”Рух новых сил” (рух с украинского — движение). Об этом во вторник, 28 февраля, он сообщил на своей странице в Facebook.

”Эта, казалось бы, мелочь делает наше движение еще на шаг ближе к формированию принципиально нового политического класса страны”, — написал Саакашвили. По его словам, во многих городах уже есть представительства созданной им партии, и с каждым днем число ее членов увеличивается.

В начале февраля бывший глава Одесской области заявил, что Украина ”обречена быть сверхдержавой Европы” и через 5-15 лет может превратиться в ведущего игрока на мировой политической арене.

Читать еще

В декабре 2016 года Саакашвили назвал своей целью смену всего украинского политического класса. По его словам, киевский политбомонд существует уже 25 лет и за это время Украина по ВВП на душу населения стала самой бедной страной в Европе. В том же месяце бывший губернатор объявил о начале сбора средств на развитие собственной партии.

Саакашвили, занимавший пост главы Одесской области с мая 2015-го, объявил об уходе в отставку в ноябре 2016-го. Свое решение он объяснил тем, что сложно исправить ситуацию в одном регионе, когда во всей стране продолжают господствовать коррупционеры. Президент Украины Петр Порошенко не только утвердил увольнение, но и освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии.