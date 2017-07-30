Саакашвили: в анкете на получение гражданства Украины стоит не моя подпись

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что ранее обнародованную копию анкеты на получение гражданства Украины заполнял не он и в ней — не его подпись. Об этом он написал в своем фейсбуке, сообщает Gazeta.ru.

”Я в шоке! Только что посмотрел копию анкеты, опубликованную с подачи администрации президента одним из лидеров его фракции. На основании вот этого документа президент лишил меня гражданства. Я с полной ответственностью утверждаю, что это — не моя подпись и не мной заполненная анкета”,— написал он.

Он потребовал ”немедленно” провести графическую экспертизу. По его словам, ”тут мы имеем дело с уголовным преступлением”.

”Сейчас вы понимаете, насколько высоко в государственную власть проникли жулики”, — заявил Саакашвили.

Ранее сообщалось, что на Украине опубликовали анкету Саакашвили на получение гражданства.