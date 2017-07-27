Саакашвили решил бороться за возвращение на Украину

Лишенный украинского гражданства Михаил Саакашвили заявляет, что будет бороться за возвращение на Украину.

В обнародованном видеообращении Саакашвили заявляет, что лишение его украинского гражданства является прямым сигналом для общества, что "на Украине уже не будут продолжены игры по имени — демократия".

"Порошенко осуществил недавний визит в Грузию не для установления связей между двумя странами, а для договоренностей между двумя олигархическими режимами, договоренностей между украинцем Порошенко и крупнейшим акционером "Газпрома", грузинским олигархом русского проекта Иванишвили (олигарх Бидзина Иванишвили — ИФ)", — заявляет Саакашвили в видеообращении, распространенном в фейсбуке.

Он обратился к президенту Порошенко, что не намерен добиваться статуса беженца для возвращения в Украину.

"Несмотря на вашу подпись, мое сердце принадлежит Украине", — заявляет Саакашвили.

Ранее Саакашвили подчеркивал, что живет на Украине более 13 лет и принимал участие в трех революциях. "У меня есть лишь одно единственное гражданство — украинское и им не удастся меня его лишить", — заявил он.

Как сообщалось, президент Украины издал указ, которым лишил гражданства Украины экс-президента Грузии, экс-главу Одесской областной государственной администрации Саакашвили. Об этом сообщается на сайте Государственной миграционной службы Украины в среду.

Накануне Саакашвили разместил на своей странице в фейсбуке пост, в котором указал, что он находится в США.