Саакашвили просит помощи у Меркель и Евросоюза

Политик Михаил Саакашвили после выдворения из Украины попросил помощи у Европейского Союза и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

"В кафе в Киеве на меня напали мужчины в масках, они похитили меня, угрожали мне и вывезли меня на частном самолете в Польшу. За этой акцией стоит коррумпированный украинский президент Петр Порошенко", — сказал газете Bild Саакашвили.

Если ЕС и, в частности, Ангела Меркель ничего не предпримут, то Украина придет к краху, объявил политик. "Порошенко разрушает эту страну и хочет избавиться от меня, так как я обличаю коррупцию", — добавил Саакашвили. Он объявил, что вернется в Украину законным способом. "Мы выиграем эту битву", — заверил политик.

Михаил Саакашвили был задержан в Киеве 12 февраля и затем доставлен на самолете в Варшаву. Политик был допущен на территорию Польши согласно заявлению о реадмиссии, поданному Национальной миграционной службой Украины.