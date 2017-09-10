Саакашвили прорвал кордон правоохранителей и попал на территорию Украины

Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вместе со своими соратниками прорвал кордон правоохранителей в пункте пропуска "Шегени" и попал на территорию Украины. Об этом заявил его соратник, депутат Рады Юрий Деревянко, передает ТАСС.

"Саакашвили в сопровождении активистов, которые буквально на руках вынесли его, волной ворвались на территорию Украины", — сказал он.

Саакашвили намерен поехать во Львов вместе со своими соратниками, где примет решение о дальнейших действиях по защите своих прав на Украине.

"Меня подхватили люди и буквально внесли на территорию Украины, я этого не планировал, много тысяч людей поддержал меня, а полиция их не останавливала, она на стороне людей", — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По словам Саакашвили, "отметку в паспорте ему поставили люди, поддержавшие его", хотя сам он планировал официально предъявить документы на границе, но ему не дали возможности это сделать. "Я планирую защищать свои права, сегодня мы соберемся во Львове и примем решение о дальнейших действиях", — сказал он.

Ранее Саакашвили пропустили польские пограничники на пункте "Шегени", но предупредили о возможных проблемах на украинской стороне. Там Саакашвили не пропускали пограничники, заявив, что пункт закрыт из-за сообщения о минировании.

Ранее поезд, на котором Саакашвили планировал пересечь польско-украинскую границу, так и не тронулся со станции в Перемышле, что вынудило политика вернуться к первоначальному плану и отправится на автомобильный пункт пропуска.

Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска "Краковец", где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину поездом. Однако поезд Перемышль — Киев с Саакашвили и другими пассажирами вначале был задержан почти на два часа, а после было объявлено, что состав не поедет на Украину. После этого Саакашвили в сопровождении ряда депутатов на автобусе уехал из Перемышля в сторону границы.