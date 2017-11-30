Саакашвили продлили срок пребывания на Украине

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили заявил, что ему выдали справку о продлении срока пребывания на Украине. Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Очень вежливые сотрудницы миграционной службы выдали мне справку о продлении срока законного пребывания в Украине еще на три месяца, при этом даже любезно угостили чаем", — написал он.

Также Саакашвили заявил, что СБУ "получила одобрение на обыск его квартиры и служебных помещений по делу о государственном перевороте". "Слежка за мной и моими ближайшими соратниками в последние дни, на глаз, удвоилась, и о распоряжениях [президента Украины Петра] Порошенко я вчера уже рассказал", — добавил политик.

В среду Саакашвили заявил, что президент Украины распорядился его арестовать. Об этом сообщило РИА "Новости". "Мне стало известно, что президент Порошенко окончательно пересек красную линию и дал распоряжение меня арестовать за попытку государственного переворота на Украине и выдуманное дело из Одессы", — сказал он.

Саакашвили уточнил, что его попытаются арестовать до 3 декабря. На эту дату назначен организованный Саакашвили марш за импичмент Порошенко.