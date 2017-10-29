Саакашвили призвал провести досрочные выборы президента Украины

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили призвал провести досрочные парламентские и президентские выборы на Украине. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на ”Интерфакс-Украина”.

По его словам, если Верховная рада и украинский лидер Петр Порошенко не хотят слышать требования протестующих, то им нужно уйти.

”И если президент будет и далее [игнорировать требования протестующих, — ”Газета.Ru”], то мы должны решить, что он должен уйти, и переизбрать нового президента”, — сказал он в ходе выступления у здания Рады.

При этом он добавил, что активисты не готовят государственный переворот.

Также он заявил, что если украинские власти не выполнят требования протестующих до 7 ноября, ”то мы должны найти другие мирные формы, чем стоять у них под окнами”.

”Мы не можем здесь вечно стоять, мы не можем здесь вечно мерзнуть”, — заявил он.

Ранее сообщалось, что у здания Рады началось организованное Саакашвили народное вече.