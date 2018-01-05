Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

Mihheil Saakašvili Foto: Gleb Garanitš, Reuters/Scanpix

Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, сообщает портал ”Новости-Грузия”.