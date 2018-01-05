05.01.2018, 09:41

Саакашвили приговорили к трем годам тюрьмы

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Gazeta.ru
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Mihheil Saakašvili
Mihheil SaakašviliFoto: Gleb Garanitš, Reuters/Scanpix

Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, сообщает портал ”Новости-Грузия”.

Саакашвили было предъявлено обвинение по статье ”злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности”.

Отмечается, что будучи президентом Грузии, Саакашвили в 2008 году сократил срок лишения свободы сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, обвиненных в убийстве Гиргвлиани.

Ранее сообщалось, что суд на Украине подтвердил отказ Саакашвили в статусе беженца.

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