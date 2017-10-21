Саакашвили представил ”план спасения Украины за 70 дней”

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили представил свой план ”спасения Украины за 70 дней” у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

На площади Конституции Саакашвили установил проектор и спроецировал на здание Рады слайды с пунктами программы. В них, в частности, указывались законопроекты, которые, по его мнению, необходимо принять. Среди них — закон об импичменте, закон об олигархах и закон о выборах депутатов.

Также Саакашвили предлагает провести налоговую, таможенную и медицинскую реформы и разрешить гражданам Украины ”вооруженную защиту”. Как сообщается, украинцы, которые слушали экс-главу Одесской области, одобрительно приветствовали каждое предложение политика.

Ранее сообщалось, что участники протестной акции под Радой решили создать отдельный лагерь для военных.