02.07.2018, 18:18

Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

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Lenta.ru
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Mihheil Saakašvili
Mihheil SaakašviliFoto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал у властей страны вернуть ему грузинское гражданство. Заявление политика в понедельник, 2 июля, опубликовал телеканал ”Рустави 2”.

В своем обращении Саакашвили назвал президента страны Георгия Маргвелашвили ”абсолютным трусом”. ”Если у него есть элементарное мужество, если у него есть хотя бы что-то человеческое, то он пусть вернет мне гражданство”, — сказал Саакашвили. ”Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ”, — добавил политик.

По его словам, в процессе лишения его гражданства были допущены нарушения, а действия нынешних властей страны направлены на то, чтобы он не мог участвовать в политической жизни Грузии. ”Почему неправительственные организации молчат о том, что мне не дают право на участие в президентских выборах?” — добавил он.

Саакашвили уверен, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких ”фильтров”. ”У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации”, — сообщил политик.

На обращение Саакашвили отреагировали в администрации президента Грузии. ”Он очень хорошо знает, что гражданства его лишил не Георгий Маргвелашвили. Саакашвили сам лично и вполне осознанно отказался от гражданства Грузии в пользу гражданства Украины. Более того, за весь прошедший период он ни разу не обращался с просьбой вернуть ему грузинское гражданство”, — цитирует главу администрации Георгия Абашишвили ТАСС.

Михаил Саакашвили был лишен грузинского гражданства в декабре 2015 года. Законы Грузии запрещают двойное подданство, а Саакашвили в мае того же года получил паспорт Украины, после чего стал губернатором Одесской области. Летом 2017 года бывший глава Грузии был лишен и украинского гражданства.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. На родине после окончания президентского срока политик не появлялся, поскольку там против него возбуждено несколько уголовных дел. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.

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