Саакашвили потребовал вернуть ему гражданство Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили потребовал у властей страны вернуть ему грузинское гражданство. Заявление политика в понедельник, 2 июля, опубликовал телеканал ”Рустави 2”.

В своем обращении Саакашвили назвал президента страны Георгия Маргвелашвили ”абсолютным трусом”. ”Если у него есть элементарное мужество, если у него есть хотя бы что-то человеческое, то он пусть вернет мне гражданство”, — сказал Саакашвили. ”Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ”, — добавил политик.

По его словам, в процессе лишения его гражданства были допущены нарушения, а действия нынешних властей страны направлены на то, чтобы он не мог участвовать в политической жизни Грузии. ”Почему неправительственные организации молчат о том, что мне не дают право на участие в президентских выборах?” — добавил он.

Саакашвили уверен, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких ”фильтров”. ”У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации”, — сообщил политик.