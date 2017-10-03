Саакашвили попросил политического убежища на Украине

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили подал прошение о предоставлении ему политического убежища на Украине. Об этом рассказал адвокат политика Маркиян Галабала.

"Саакашвили просит предоставить ему статус гражданина, который нуждается в дополнительной защите. Политическое убежище — это бытовое название этого статуса", — цитирует ТАСС адвоката.

Он сказал, что соответствующее заявление было направлено в управление Государственной миграционной службы Украины во Львовской области 11 сентября. "ГМС пока не ответила на прошение. По закону, ответ должен быть получен в течение суток", — заявил Галабала, передает портал vesti.ua.

Михаил Саакашвили утратил гражданство Украины, однако смог попасть на ее территорию. Сначала из-за политика отменили поезд Пшемысль-Киев, а когда он попытался проехать границу на автобусе, объявили о минировании КПП. В итоге Михаилу Саакашвили и его сторонникам удалось прорвать оцепление силовиков. Позднее украинские пограничники вручили политику протокол о незаконном пересечении границы. Он назвал это нарушением закона и заявил о пропаже паспорта, который якобы находится у президента Украины Петра Порошенко.