Саакашвили назвал Порошенко ”банальным торгашом”

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей главной ошибке в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко и назвал его ”банальным торгашом”.

”Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом. Я работал в АП и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы”, — рассказал Саакашвили в интервью ”Украинской правде”.

Ранее Саакашвили увидел в Порошенко черты авторитарного правителя.

26 июля государственная миграционная служба Украины заявила, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.