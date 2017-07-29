29.07.2017, 15:20

Саакашвили назвал Порошенко ”банальным торгашом”

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Gazeta.ru
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Саакашвили назвал Порошенко ”банальным торгашом”
Foto: Priit Simson

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о своей главной ошибке в ходе работы с президентом Украины Петром Порошенко и назвал его ”банальным торгашом”.

”Моей самой главной ошибкой было то, что я изначально неправильно понял мотивацию Порошенко. Она у него очень простая на самом деле — зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом. Я работал в АП и знаю, что большую часть времени Порошенко решает на рабочем месте свои бизнесовые вопросы”, — рассказал Саакашвили в интервью ”Украинской правде”.

Ранее Саакашвили увидел в Порошенко черты авторитарного правителя.

26 июля государственная миграционная служба Украины заявила, что Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете.

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