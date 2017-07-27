Саакашвили хочет вернуть украинский паспорт и бороться с Порошенко

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили хочет восстановить свое украинское гражданство и вернуться в Киев, чтобы продолжить борьбу против президента Украины Петра Порошенко.



В видеобращении "простого украинца" давний критик киевских властей назвал причиной своего изгнания уход в оппозицию и подготовку акций протеста. Он обвинил Порошенко в откате от демократии и стремлении узурпировать власть.

"Президент Порошенко наплевал на Конституцию… Это однозначный и прямой сигнал украинскому обществу — больше никаких игр в демократию не будет", — сказал Саакашвили.

"Как только они поняли, что мы (оппозиция) объединяемся, чтобы осенью выйти на улицы и прекратить этот договорняк барыг — страх победил здравый смысл", — написал он в тот же день в "Фейсбуке".



В среду Государственная миграционная служба Украины сообщила, что президент Порошенко издал указ о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



В администрации президента Украинской службе Би-би-си в четверг подтвердили, что указ подписан, однако сказали, что он не будет опубликован, поскольку содержит конфиденциальную информацию.



Миграционная служба называла причиной лишения Саакашвили гражданства обман и подлог при его получении.

Критик Порошенко и депутат его партии Сергей Лещенко написал накануне, что "Саакашвили заставляют брать убежище в Америке и забыть об украинской политике".



"Сейчас меня хотят заставить получить статус беженца. Этого не будет, — сказал Саакашвили. — Я буду добиваться законного права вернуться в Украину, и я вернусь в Украину".



"Я принял украинское гражданство, чтобы бороться за реформы… Я люблю Украину всем сердцем, и я продолжу борьбу, здесь, в нашей Украине, несмотря ни на что".



Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год, после чего перебрался на Украину. Порошенко дал ему гражданство и назначил губернатором Одесской области.

На посту одесского губернатора Саакашвили конфликтовал с местными элитами и выступал с резкими заявлениями, в том числе в адрес администрации Порошенко, обвиняя окружение президента в коррупции.



Грузинские власти добивались выдачи экс-президента, но экстрадиции мешало украинское гражданство. На родине против него возбуждено несколько уголовных дел, которые Саакашвили в видеобращении назвал "надуманными".



"Сегодня вы, Петр Алексеевич, переступили черту, — обратился он к Порошенко. — Теперь, наверное, у вас, как и у вашего предшественника, появится желание удержать власть любой ценой. Что же, можете попробовать".