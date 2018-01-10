10.01.2018, 22:01

Саакашвили хочет найти на Украине "300 спартанцев"

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Gazeta.ru
EST
Саакашвили хочет найти на Украине "300 спартанцев"
Foto: Priit Simson

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что планирует найти на Украине "300 спартанцев, которые будут управлять страной", передает РИА "Новости".


"Я собираюсь начинать с завтрашнего дня ездить по стране, начинать набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев, которые будут управлять страной другими методами", — сказал Саакашвили.

Он также заявил, что власти хотят отвлечь его сторонников от политических акций при помощи уголовного дела, возбужденного в его отношении.

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