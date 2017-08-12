Саакашвили через пранкеров пригрозил украинским властям своим ”большим именем”

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поставил ультиматум украинским властям: либо ему возвращают гражданство страны, либо ”им мало не покажется”. Об этом в субботу, 12 августа, сообщает телеканал ”Россия 24”, видео доступно на сайте ”Вести.Ru”.

Угроза была озвучена в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Красновым). Политик считал, что разговаривает с заместителем главы администрации президента Украины Петра Порошенко. ”Если меня пускают на Украину — это одна история. Если препятствия мне будут делать — это уже не их собачье дело, потому что я буду делать все по полной программе. Им мало не покажется!” — заявил Саакашвили.

По словам бывшего губернатора, он уже сообщил то же самое Порошенко лично. ”Я ему тут написал, кстати: ты, говорю, наверное, забыл, кто я такой! У меня много энергии, много связей, большое имя. Все это я буду использовать для конкретных определенных целей против этих олигархических типажей”, — сказал он.

Сообщается, что во время разговора Саакашвили находился в Венгрии, куда улетел по уже не действующему украинскому паспорту, передает Lenta.ru.

26 июля бывший губернатор Одесской области был лишен гражданства. Руководство страны объяснило это тем, что в анкете были указаны неверные данные (Саакашвили скрыл, что является фигурантом уголовного дела, возбужденного в Грузии). В момент принятия этого решения политик находился в США. Погранслужба Украины заявила, что его не пустят обратно в страну и при попытке вернуться изымут паспорт.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с мая 2015-го по ноябрь 2016-го и ушел в отставку по собственному желанию, покинув также пост советника президента. С 2004 по 2013 год он занимал пост президента Грузии, где политика лишили гражданства и возбудили против него несколько уголовных дел, в том числе о растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск.