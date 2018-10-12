12.10.2018, 10:19

С продюсера Харви Вайнштейна сняли одно из трех обвинений в сексуальных домогательствах


NEWSru.com
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Harvey Weinstein
Harvey WeinsteinFoto: John Carucci, AP

Окружной прокурор Манхэттена в США снял одно из трех обвинений, выдвинутых против голливудского продюсера Харви Вайнштейна, пишет The New York Times. Суд отклонил показания специалиста по маркетингу Лусии Эванс, которая в числе первых заявила о сексуальном насилии со стороны Вайнштейна.


Адвокат Вайнштейна заявил, что Эванс лгала присяжным и прокурору под присягой. Второй юрист продюсера согласился с ним и отметил, что произошедшее демонстрирует "систему, требующую реформ". Адвокат актрисы добавил, что, несмотря на отказ прокурора, она не намерена отзывать обвинения.

Решение отклонить обвинение вызвано тем, что прокуроры нашли нестыковки в показаниях Эванс. Так, адрес ее электронной почты, который она передала прокурорам, отличается от того адреса, который она же в 2015 году сообщила своему будущему мужу. Однако адвокат Эванс говорит, что в этом не было злого умысла, просто клиентка забыла адрес почтового ящика, передает AP.

Лусия Эванс одной из первых заявила, что Вайнштейн принуждал ее к оральному сексу в 2004 году. На тот момент она оканчивала колледж и мечтала об актерской карьере, а продюсер познакомился с ней в клубе, после чего пригласил девушку в офис Miramax. Там Вайнштейн и стал склонять студентку к минету. Поскольку Эванс упорно отказывалась — Вайнштейн, по ее словам, применил силу, нагнул голову потерпевшей и совершил насильственный половой акт.

Продюсер не признал свою вину в этом изнасиловании, а также в других обвинениях, которые касаются надругательств над еще двумя женщинами в 2006 и 2013 годах. Причем во втором случае речь идет об изнасиловании.

В мае 2018 года Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.

С октября 2017 года более 80 женщин рассказали о домогательствах со стороны Вайнштейна. Преступления совершались в его офисе или в гостиничных номерах, куда продюсер приглашал жертв под предлогом кастинга и обсуждения будущих ролей для актрис.

Расследованиями занимаются полиции Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Лондона. 65-летний продюсер может получить пожизненный срок лишения свободы.

Из-за скандала Вайнштейн покинул основанную им компанию Weinstein Company, и она объявила себя банкротом. Его исключили из Американской академии киноискусств, присуждающей премию "Оскар", и Гильдии продюсеров Америки.

Добавим, что актрисы, подавшие жалобы на Вайнштейна, сталкиваются не только с недоверием. В отношении них также выдвигаются встречные аналогичные обвинения. Так, в центре скандала оказалась итальянская кинозвезда Азия Ардженто, дочь знаменитого создателя культового хоррора "Суспирия" Дарио Ардженто.

Установлено, что в 2013 году 37-летняя актриса в отеле Ritz-Carlton в Калифорнии соблазнила 17-летнего актера Джимми Беннетта. В октябре 2017 года Азия Ардженто заплатила ему 380 тысяч долларов, чтобы тот не подавал иск в суд, так как минимальный разрешенный возраст вступления в сексуальную связь по обоюдному согласию в Калифорнии составляет 18 лет. Подтверждением произошедшему сексуальному контакту служила фотография, опубликованная многими СМИ, на которой обнаженные Ардженто и Беннетт лежат в постели.

После таких обвинений в совращении подростка Ардженто отстранили от участия в съемках музыкального шоу талантов "X-фактор", в котором актриса входила в жюри.

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