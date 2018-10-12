С продюсера Харви Вайнштейна сняли одно из трех обвинений в сексуальных домогательствах



Адвокат Вайнштейна заявил, что Эванс лгала присяжным и прокурору под присягой. Второй юрист продюсера согласился с ним и отметил, что произошедшее демонстрирует "систему, требующую реформ". Адвокат актрисы добавил, что, несмотря на отказ прокурора, она не намерена отзывать обвинения.

Решение отклонить обвинение вызвано тем, что прокуроры нашли нестыковки в показаниях Эванс. Так, адрес ее электронной почты, который она передала прокурорам, отличается от того адреса, который она же в 2015 году сообщила своему будущему мужу. Однако адвокат Эванс говорит, что в этом не было злого умысла, просто клиентка забыла адрес почтового ящика, передает AP.

Лусия Эванс одной из первых заявила, что Вайнштейн принуждал ее к оральному сексу в 2004 году. На тот момент она оканчивала колледж и мечтала об актерской карьере, а продюсер познакомился с ней в клубе, после чего пригласил девушку в офис Miramax. Там Вайнштейн и стал склонять студентку к минету. Поскольку Эванс упорно отказывалась — Вайнштейн, по ее словам, применил силу, нагнул голову потерпевшей и совершил насильственный половой акт.

Продюсер не признал свою вину в этом изнасиловании, а также в других обвинениях, которые касаются надругательств над еще двумя женщинами в 2006 и 2013 годах. Причем во втором случае речь идет об изнасиловании.

В мае 2018 года Вайнштейна отпустили под залог в миллион долларов.