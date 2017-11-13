С парома Silja Serenade выпал пассажир, спасательная операция закончилась безрезультатно

Пассажир прошлой ночью выпал с парома Silja Sеrenade, курсирующего между Турку и Стокгольмом, сообщает YLE.

В морской координационно-спасательный центр Турку около двух часов ночи поступил сигнал о помощи. На место вызвали спасательные вертолеты из Швеции и Финляндии, а также патрульные катера из Чёкара и Мариехамна. Поисково-спасательная операция была прекращена безрезультатно в 5.45.

Пассажирский паром Silja Serenade прибудет в Стокгольм на два часа позже обычного, примерно в 11:45.