С парома Silja Serenade выпал пассажир, спасательная операция закончилась безрезультатно

Пассажир прошлой ночью выпал с парома Silja Sеrenade, курсирующего между Турку и Стокгольмом, сообщает YLE.
В морской координационно-спасательный центр Турку около двух часов ночи поступил сигнал о помощи. На место вызвали спасательные вертолеты из Швеции и Финляндии, а также патрульные катера из Чёкара и Мариехамна. Поисково-спасательная операция была прекращена безрезультатно в 5.45.
Пассажирский паром Silja Serenade прибудет в Стокгольм на два часа позже обычного, примерно в 11:45.
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