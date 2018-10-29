С ноября в Ригу вернутся "капканы" для автомобилей



Блокировать колеса будут после третьего предупреждения о неоплаченном счете. Машины с иностранными номерами будут блокировать после первого предупреждения. Раньше дело о неоплаченных счетах передавалось в суд, пояснили в Рижской думе, и взыскать штраф с иностранцев было практически невозможно.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) и Совет по конкуренции еще в марте призывали Рижскую думу не утверждать поправки к правилам использования автостоянок. Частные коммерсанты не смогут использовать капканы, и новые правила, по мнению Совета по конкуренции, создают неравноправные условия конкуренции на рынке автостоянок.

По мнению ЦЗПП, использование капканов — нечестная и агрессивная коммерческая практика и несоразмерное наказание нарушителей.