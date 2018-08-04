С начала 2018 года в Средиземном море утонули 1500 беженцев

Только в июне и июле число жертв превысило 850 человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR), за первые семь месяцев 2018 года при попытке попасть в Европу в Средиземном море утонули более 1,5 тысячи беженцев. Только в июне и июле число погибших превысило 850 человек, сообщила организация в Женеве вечером 3 августа. Тем самым морской путь в Европу через Средиземное море является наиболее смертоносным во всем мире, указывается далее в заявлении.
Рост числа погибших при попытке попасть морским путем в Европу вызывает особенную тревогу, если принять во внимание общее сокращение числа граждан, отправляющихся в такое путешествие, заявили авторы отчета. По их данным, с января по июль 2018 года таких людей насчитывалось 60 тысяч — вдвое меньше чем за аналогичный период прошлого года.