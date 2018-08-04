С начала 2018 года в Средиземном море утонули 1500 беженцев

На данный момент большинство беженцев через Средиземное море прибывают в Испанию (более 23,5 тысячи за первые семь месяцев 2018 года). В Италии данный показатель составил 18,5 тысячи, в Греции — 16 тысяч.

Комментируя доклад в субботу, 4 августа, представитель офиса UNHCR в Германии Мартин Ренч (Martin Rentsch) призвал европейские страны сохранить службу спасения беженцев в Средиземном море. По его словам, Европе необходимо взять на себя ответственность за спасение людей, и свой вклад должна внести каждая страна.

Устранить бизнес нелегальных перевозчиков

В свою очередь полномочный представитель UNHCR в средиземноморском регионе Венсан Коштель призвал все государства вдоль маршрутов беженцев принять меры для ликвидации бизнеса перевозчиков нелегальных мигрантов. Необходимо привлечь их к ответственности, чтобы избежать новых жертв, подчеркнул он. Пока все страны на маршрутах беженцев не примут совместные усилия против перевозчиков, трагедии будут продолжаться, добавил Коштель.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) призвал достичь скорейшего решения проблемы, связанной с приемом спасенных в Средиземном море мигрантов. При этом, по его мнению, не следует принуждать все 28 стран ЕС принимать этих людей. Те государства, которые не участвуют в распределении беженцев, должны участвовать в решении других проблем, в частности, в устранении причин нелегальной эмиграции в Европу.