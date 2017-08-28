С кем вы, мастера культуры: доверенные лица Путина о деле Серебренникова

Уголовное дело против режиссера Кирилла Серебренникова заставило многих российских деятелей культуры открыто выступить с политическими заявлениями. Некоторые из них, как, например, режиссер Иван Вырыпаев, призвали своих соратников отказаться от какого-либо сотрудничества с государством, сообщает "Би-би-си".

Корреспонденты Русской службы Би-би-си спросили у бывших доверенных лиц Владимира Путина из числа деятелей культуры, что они думают о деле против Серебренникова и будут ли вновь агитировать за Путина, если он выдвинется на президентских выборах 2018 года.

Михаил Боярский, актер:

О письме Вырыпаева: не видел, отказался комментировать.

О деле Серебренникова: "Оно меня мало волнует, у меня свои проблемы есть".

Станет ли снова доверенным лицом: "Почту за честь".

Игорь Бутман, руководитель Московского джазового оркестра:

О письме Вырыпаева: "Мой оркестр с 2012 года является государственным, половина нашего бюджета поступает от московского правительства. Мне отказаться от государственных денег не то что сложно, я просто не вижу в этом смысла. Если чьи-то взгляды не соответствуют линии государства, то, конечно, они должны отказаться от бюджетных денег и спокойно возмущаться, фрондировать, протестовать. Представим, что государство - это человек, который дает тебе деньги. А ты у него деньги берешь и потом говоришь, что он гад. Это не совсем корректно и красиво".

О деле Серебренникова: "Вся эта история для меня неприятна, потому что мой коллега, режиссер, попал в сложную ситуацию. Я не могу судить, совершал ли он противоправные действия, это должно разобраться следствие. С другой стороны, мы все хотим заработать денег, иногда считая, что мы заслужили больше денег, чем у нас есть. Есть много людей, которые еще больше оприходовали. Я сочувствую Серебренникову, но я, пытаясь выбить деньги на свои проекты, получаю деньги, о которых даже неприлично говорить. На 700 тысяч [рублей] мы проводим фестивали, и когда мы слышим, что 200 млн дают на какие-то разработки, то у нас не возникает чувства зависти, но мы тоже хотим денег и готовы их потратить правильно и отчитаться за это. На сегодня я могу за каждый рубль отчитаться, который мы получили от государства".

Станет ли снова доверенным лицом: "Мое удостоверение о том, что я доверенное лицо Путина, утратило силу после выборов, но неформально я остаюсь им. Если мне предложат снова стать доверенным лицом на выборах, окажут эту честь, то я соглашусь. Мне не дают столько денег, чтобы я от этого отказался. Если б мне дали больше денег, может, я бы пошел в оппозицию. Но, к сожалению, не дают".

Денис Мацуев, пианист:

О письме Вырыпаева: не видел, отказался комментировать.

О деле Серебренникова: "Надо разобраться. Неправильно все в одну кучу сваливать".

Станет ли снова доверенным лицом: отказался комментировать.

Карен Шахназаров, режиссер, директор киностудии "Мосфильм":

О письме Вырыпаева: "Не очень представляю, как наши культурные деятели могут отказаться от сотрудничества с государством. У нас государство финансирует все. Просто закроются все театры и все. И это проблема, культура должна быть более рыночной, чем сейчас".

О деле Серебренникова: "Есть следствие, оно разберется. Сажать в тюрьму человека неверно до выяснения всех обстоятельств. Поэтому правильно поступили, что дали домашний арест. А все остальное - вопрос следствия".

Станет ли снова доверенным лицом: "Я никогда не скрывал того, что поддерживаю президента Путина. Не знаю, согласился ли бы быть доверенным лицом и предложили ли бы мне, но я его поддерживаю как президента".

Ирина Антонова, президент Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина:

О письме Вырыпаева: не видела, отказалась комментировать.

О деле Серебренникова: "Я ничего не думаю [о деле Серебренникова]. Нет никакой полной информации. Известно только, что есть какое-то подозрение в неправильном расходовании финансовых средств. Как я могу на расстоянии судить, имеет он к этому отношение или нет? Я даже не знаю, что за работы делались на эти деньги. Если бы речь шла о музее, я бы хотя бы представляла себе объем работ и средств, а здесь речь о театре".

Станет ли снова доверенным лицом: "Мне никто этого еще не предлагал. Но, я думаю, мое время ушло, я все-таки уже не директор музея. Но он [Путин] еще не выдвинулся [в президенты]. Поэтому эти разговоры преждевременны. Интересно узнать, какая у него будет программа, проблем в стране много".

Эдгард Запашный, директор Большого московского государственного цирка:

О письме Вырыпаева: "Я убежден, что эта инициатива [Вырыпаева] не найдет поддержки в театральном сообществе. Конечно же было бы идеально прежде всего для государства [не давать бюджетных денег театрам], это сэкономило бы громадное количество средств. Но я убежден, что в случае реализации такой инициативы, закроется огромное количество театров по всей стране. Это [письмо Вырыпаева] больше похоже на обиду и привлечение внимания к себе и своей проблеме".

О деле Серебренникова: "Я не знаю обстоятельств дела Серебренникова, мне трудно выбрать форму поддержки, и вообще решить, поддерживаю ли я его или нет. Поэтому я вынужден оставаться в нейтралитете".

Станет ли снова доверенным лицом: "Я сторонник линии, которую проводит Путин, я понимаю, что ситуация, прежде всего связанная с войной на Украине, еще на долгое время затянется, и обвинять нашего президента в этом нельзя. Экономическая ситуация не самая простая, но никто меня не может упрекнуть в том, что я поддерживаю президента, потому что пользуюсь льготами. Большой московский государственный цирк не финансируется государством вообще никак. Я рассуждаю как гражданин. На ближайших выборах я буду голосовать за Путина, но я хотел бы, чтобы Владимир Владимирович обрисовал картину, кого он видит своим преемником. Мое убеждение, что кроме Путина, таким авторитетом у народа пользуются [министр иностранных дел Сергей] Лавров и [министр обороны Сергей] Шойгу".

Лидия Вележева, актриса:

О письме Вырыпаева: не видела, отказалась комментировать.

О деле Серебренникова: отказалась комментировать.

Станет ли снова доверенным лицом: "С удовольствием".

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