С 1 января в России проиндексируют военные зарплаты и пенсии

Оклады денежного содержания российских военнослужащих с 1 января 2018 года повышаются на 4%, а пенсии военных пенсионеров будут проиндексированы.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству синхронно проиндексировать пенсии военным пенсионерам с остальными категориями. По словам главы государства, эти меры затронут в общей сложности 2,6 млн человек в стране. Кроме того, к военным пенсионерам приравниваются сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Нацгвардии, противопожарной охраны и другие.

Также с 1 января вступил в силу закон, расширяющий перечень банков, через которые можно производить выплаты пенсий военным пенсионерам. До сегодняшнего дня таким категориям пенсионеров выплата пенсий производилась по месту жительства или пребывания в пределах территории РФ через соответствующие филиалы Сбербанка России либо переводом через организации федеральной почтовой связи.

Согласно закону, правительство РФ на основании предложений федеральных органов исполнительной власти или органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, получило право определять для этой цели иные банки, соответствующие одновременно ряду критериев. Речь идет о банках, имеющих собственные средства (капитал) по состоянию на первое число отчетного месяца в размере не менее 100 млрд рублей и находящихся под контролем РФ или Банка России. Такие банки должны иметь лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.