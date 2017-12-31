31.12.2017, 17:27

С 1 января в Литве жестко ограничивают продажу алкоголя. Эстонии такое и не снилось

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rus.delfi.ee
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Lotus-86
Lotus-86Foto: Ilmar Saabas

DELFI представляет важнейшие изменения, которые принесет новый порядок продажи алкоголя в Литве.

По сути изменится возраст, с которого можно будет покупать, употреблять алкоголь. Его повысили на два года — с 18 до 20 лет, рассказывает ru.delfi.lt. Однако алкоголь смогут переносить лица с 18 лет, если с этим связана их работа, например, продавцы, официанты.

Если сейчас алкоголь в магазинах можно купить с 8 до 22 ч., то после Нового года время продажи алкоголя значительно сократится. С понедельника по субботу купить алкоголь можно будет с 10 до 20 ч., по воскресеньям — с 10 до 15 ч. Запрет не распространяется на международные поезда, самолеты, пассажирские суда, а также мини-бары в гостиницах и магазины дьюти фри.

Ограничение времени продажи алкоголя будет касаться также баров и ресторанов, поэтому на вынос там можно будет купить алкоголь лишь в указанные часы. В случае нарушения штраф грозит не только продавцу, но и клиенту. Во всей Литве будет запрещена реклама алкоголя, поэтому ее не станет. Рекламой не считаются логотипы компаний и названия компаний, торгующих алкоголем, когда они нерегулярно и неожиданно появляются во время телепередач и когда их названия или логотипы появляются на заднем плане.

Также рекламой не считается информация об алкогольных напитках в сообщениях для специалистов и компаний, которые их производят или ими торгуют.

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