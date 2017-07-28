С 1 октября в Германии смогут вступать в брак однополые пары

С октября однополые пары в Германии смогут заключать брак и совместно усыновлять детей. В пятницу, 28 июля, закон о "браке для всех" был опубликован в Федеральном вестнике. В соответствии с законодательством, новые нормы вступают в силу в первый день третьего месяца после обнародования, то есть 1 октября 2017 года. Об этом пишет Deutsche Welle.

Уже сейчас однополые пары могут подавать в загсы заявления о намерении заключить брак. Геи и лесбиянки, состоящие в так называемых "зарегистрированных союзах", имеют право подать прошение о преобразовании этой формы партнерства в законный брак, пишет dpa, ссылаясь на имеющееся в его распоряжении письмо министерства юстиции ФРГ земельным ведомствам.

Бундестаг незадолго до парламентских каникул в конце июня 2017 года неожиданно одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков. Законопроект был предложен бундесратом еще два года назад.

В чем разница

С 2001 года и до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они до недавнего времени не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, и до сих пор не могли совместно усыновлять детей.

Свои отношения к 2017 году официально оформили 34 тысячи гомосексуальных пар. По данным соцопросов, большинство жителей Германии поддерживают однополые браки.