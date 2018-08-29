Рядовая встреча Медведева с губернатором стала топовой новостью: премьер РФ нашелся после двухнедельной пропажи

На прошлой неделе издание "Проект" написало, что премьера не видели уже несколько дней. Он пропустил несколько мероприятий, причем они не отменялись заранее, поэтому участникам приходилось подолгу ждать появления Медведева прежде чем им говорили, что встреча не состоится.

В пресс-службе правительства без подробностей объясняли, что Медвевев получил спортивную травму, поэтому не может проводить публичные мероприятия. Однако, по данным "Газеты.Ru", глава правительства не оформлял больничный лист.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин находится в постоянном контакте с премьером "вне зависимости от их местоположения". "Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства, и председателя правительства", — сказал Песков, отказавшись говорить о состоянии здоровья Медведева (цитата по РБК).

Вечером 28 августа СМИ облетели официальные фотографии со встречи Медведева и нижегородского врио губернатора с подписями: "Нешелся!". Встреча прошла в рабочем кабинете премьера в подмосковной резиденции Горки.