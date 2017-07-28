28.07.2017, 17:00

Рябков: Москва никогда не подчинится санкционным приемам США

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Gazeta.ru
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Rjabkov
RjabkovFoto: LOUAI BESHARA, AFP/Scanpix

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия никогда не подчинится американским санкционным приемам, которые использует Вашингтон. Об этом сообщает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Россия никогда не подчинится подобного рода приемам, мы — за международное право, за справедливое, последовательное нахождение тех столь нужных развязок мировых проблем, которые можно найти только совместно”, — сказал он.

Рябков отметил, что Москва не исключает никаких ответных шагов, чтобы ”привести в чувство зарвавшихся русофобов, которые сегодня задают тон на Капитолийском холме”.

Ранее Рябков назвал неприемлемыми условия США по дипсобственности.

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