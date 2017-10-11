Русский язык в Азербайджане: привычка, потребность или культура?

Русский язык в Азербайджане — явление все более редкое, но весьма востребованное. Русская служба Би-би-си попыталась понять, как русский язык стал главным для Баку, а затем утратил свой статус.

Кто выбирает русский язык

34-летний инженер Ахмед Хейбатов родился в семье, где все говорили по-азербайджански, но до пятого класса преподавание в школе велось на русском языке. В семье считалось, что только так можно получить хорошее образование.

"У моего отца не было особого образования, а его сестра жила в центре города и была женой профессора. В ее семье все говорили по-русски, — вспоминает Ахмед. — Это заставило его сделать некоторые выводы".

В 1995 году Ахмеда перевели в азербайджанский класс. Говоря о том периоде, он вспоминает, что первая половина 1990-х была плохим временем для тех, кто говорит по-русски.

В этом немалую роль сыграл ввод советских танков в Баку в январе 1990 года, когда в результате разгона демонстраций погибло более 100 мирных жителей.

Переводя Ахмеда в азербайджанский класс, отец сказал ему: "Скоро здесь закроют русский сектор (так в Азербайджане называется деление на русские и азербайджанские классы — прим. Би-би-си). Тебе будет сложно учиться, ты не так хорошо знаешь русский".

Как говорит Ахмед, оказавшись в новом классе, он сразу почувствовал разницу: учебники были хуже, преподаватели не так любили свою работу. В институте он также учился на азербайджанском.

"В это время не хватало учебников, информацию я искал в интернете, но все было на русском. Это тоже помогло выучить язык, — говорит Ахмед. — У педагога я русским не занимался, учился языку сам. Общался со знакомыми, которые бывали в России. Но к тому времени многие, кого я знал в детстве, уже уехали".

"Главная причина — знание русского языка дает мне преимущества по сравнению с другими соотечественниками. Кроме того, это плюс в культурном и интеллектуальном плане", — говорит Ахмед.

"Когда я начал изучать русский, в тренде был английский. Я мог бы потратить свою энергию на него, но решил изучать русский. Мне кажется, интерес к нему не упадет еще в течение ближайших 10 лет. И географически нас окружает примерно 250 миллионов русскоязычных людей. В основном мы ездим по русскоговорящим странам и связаны с ними экономически", — продолжает он.

Как говорит HR-менеджер Рена Алиева, несмотря на падение уровня владения русским языком, он по-прежнему востребован в работе.

Это связано с тем, что работающие в Азербайджане транснациональные компании имеют представительства в Восточной Европе. В этом случае знание русского языка для сотрудников обязательно.

"Часто региональная штаб-квартира, расположенная в Киеве, Москве или Алма-Ате, предпочитает нанимать русскоязычных профессионалов, — говорит Алиева. — Если человек стремится работать в крупную, богатую компанию, он обязательно изучает русский язык".

По ее словам, в основном существует большой спрос на русскоязычные кадры в логистике, закупках, некоторых инженерных отраслях и туризме.

"Может, это немного неправильно, но для меня, когда я беру работника в компанию, важно, чтобы он владел русским, даже если ему не придется общаться с клиентами, — говорит глава рекламной компании Анар Велиев (фамилия изменена по его просьбе).

"Мне кажется, это будет достаточно образованный человек, да и вообще надо иметь возможность во всех смыслах находить с работниками общий язык", — объясняет он.

Путь в Россию

Еще одна причина изучения русского языка — это эмиграция. Молодой человек Талех Рзаханов разговаривает по телефону, иногда отвлекаясь от интервью на клиентов.

Он работает в ночную смену в маленьком киоске, продает сигареты и прочую мелочь. Днем отсыпается, иногда готовится к занятиям. Талех учится на заочном и планирует перебраться в Россию, чтобы "начать все с нуля".

Его вдохновил на переезд родственник, который учился в России. Он вернулся в Баку и успешно занимается бизнесом.

"Наверное, это странно выглядит. Сейчас все стремятся поехать в Европу и США, а я хочу в Россию", — говорит Талех.

У него есть мечта — заниматься "чем-то новым, необычным в сфере кино и искусства, а в Москве есть хорошие киношколы".

Возвращаться обратно он не планирует: "Вряд ли здесь будет спрос на то, чем я буду заниматься. Если стану специалистом, то найду работу там".

"Вообще любому образованному молодому человеку нетрудно найти работу где бы то ни было, особенно офисную", — считает Талех.

"Сначала я хотел поехать в Турцию, — продолжает молодой человек. — Там у меня живет тетя, было бы нетрудно устроиться. Но моя девушка, как только узнала об этом, воспротивилась, не хотела меня отпускать".

"Так и не поехал. Но зато сейчас буду держать свои планы в секрете", — смеется парень.

Приезжая в Баку, многие отмечают некий элитарный статус русского языка в этой стране.

"С первых приездов я понял, что есть разница между бакинцем и не бакинцем. И это не всегда показатель только места жительства", — говорит менеджер из Грузии Георгий Вашакидзе.

"Не вспомню конкретного случая, но у меня осталось ощущение, что знание русского — это такой обязательный атрибут бакинца", — продолжает он.

"Спрос на русский язык есть, но он носит экономический характер. В нем сегодня больше показного престижа, а не истинной элитарности", — говорит философ Рахман Бадалов.

Как отмечает Бадалов, традиционно считалось, что образование на русском языке в Баку лучше, но эта тенденция не сохранилась.

"Сейчас уже нельзя говорить даже о том, что лучшее образование в Баку на русском, это не так. Еще в 90-е мои лучшие студенты были азербайджаноязычными", — объясняет он.

"Сегодня учебники на русском и азербайджанском, по крайней мере в школах, одинаковы по качеству. Существует директива министерства образования о том, что учебники должны быть идентичны для русского и азербайджанского сектора, — рассказывает школьный учитель Вагиф Аббасов. — Разве что встречаются проблемы в переводе, допускаются ошибки, опечатки, иногда пропускаются целые абзацы".

"В советские годы разница между учебниками в азербайджанских и русских классах была небольшой и в основном касалась полиграфии и качества бумаги", — говорит пенсионерка, бывший школьный и вузовский преподаватель Латифа Зейналова.

"Действительно, большая разница существовала уже между вузовскими учебниками. Не хватало хороших переводов, потому и было престижно учиться на русском", — продолжает она.

Можно резюмировать, что актуальность русского языка в Азербайджане поддерживают три основных фактора: экономические связи с Россией и другими русскоговорящими странами, культурное влияние России и просто традиции, из-за которых многие до сих пор предпочитают русский язык.

Откуда взялся русский язык

Российская империя пришла на Кавказ в начале XIX века, и тогда большинство населения Баку говорило на тюркском и персидском языках. Затем, в период первого дореволюционного нефтяного бума, этнический, а за ним и языковой состав города стал меняться.

В начале 1920-х годов в Баку проживало уже 214,7 тысяч человек, причем самой большой этнической группой были славяне (русские, украинцы и белорусы), которых в Баку было 35,5%. "Закавказских татар" было только 21,4%, почти столько же было и армян.

"Как и Британия в отношении собственных колоний, Российская империя на Кавказе имела огромное культурное влияние, а в условиях многонационального города русский язык стал общим, — рассказывает Бадалов. — Благодаря этому влиянию в XIX веке в Азербайджане произошел культурный ренессанс".

В советские годы количество русских в городе также продолжало расти. Согласно переписи 1926 года, их стало 160 тысяч, в то время как азербайджанцев было 119 тысяч, а армян — 77 тысяч. Перепись также показала 20 тысяч евреев и большое число других этносов — поляков, немцев, грузин и эстонцев.

Подобная тенденция сохранялась вплоть до 1960-х годов, когда при росте уровня жизни стала расти и рождаемость. Кроме того, многие жители деревень получили возможность на законных основаниях селиться в городе.

К моменту переписи 1988-1989 годов из 1 млн 795 тысяч жителей страны 1 млн 100 тысяч составляли азербайджанцы.

При этом азербайджанцы, живущие в Баку, говорили на русском, что во многом было связано с карьерным ростом и образованием.

"Это было в начале 50-х, когда моя тетя посоветовала моим родителям отдать меня и братьев в русскую школу, потому что качество образования на русском считалось лучше, — говорит педагог Латифа Зейналова. — При этом никто из нас троих не знал на русском ни слова".

По словам Зейналовой, учеба на незнакомом языке была для нее большим стрессом.

"Во втором классе я осталась на второй год, потому что родители не занималась со мной, — рассказывает она. — Я приходила в класс, ничего не понимала, сидела за задней партой, и все думали, что я глупая. Кончилось тем, что от страха я начала заикаться, и так продолжалось до старших классов".

Когда она училась в четвертом классе, родители наняли ей и ее братьям репетитора. По словам Латифы, она не жалеет, что получила образование на русском.

"Меня всегда настораживали люди, которые знают всего один язык, — говорит педагог. — Русский язык открывал возможности для учебы в России и давал доступ к огромному числу русской и переводной литературы. И даже тогда в школе учебники на русском были просто лучшего качества. Я до сих пор помню красивые иллюстрации моих детских книг".

Из большинства в меньшинство

После распада СССР население Баку (на тот момент в основном русскоязычное) стало покидать город. Одновременно началась политика отказа от русского языка, что особенно чувствовалось в первые годы. Случалось, что родители, следуя за новой доктриной, изначально русскоязычных детей переводили в классы, где преподавание велось на азербайджанском.

"В те годы руководство страны полагало, что борьба за азербайджанский язык — это непременно борьба против русского", — рассказывает Бадалов.

Согласно переписи 1999 года, в Баку проживало уже 115 тысяч русских против 295 тысяч по переписи, проведенной за 10 лет до того. В 2009 году уже во всем Азербайджане проживало 119 тысяч русских. Уменьшилось количество и других русскоговорящих меньшинств.

Места компактного проживания бывших бакинцев есть сегодня в Израиле, США, Канаде. Диаспоры есть в Германии, России и других странах. В общей сложности из Азербайджана с начала провозглашения независимости до 2010 года эмигрировало 1,434 млн человек. При этом за счет приезжих из сельских регионов население Баку увеличилось до 4 млн.

Согласно исследованию, проведенному в 2008 году российским фондом "Наследие Евразии", из всех постсоветских государств Азербайджан вместе с Арменией и Грузией относится к странам, где русский язык наименее развит.

Министерство образования Азербайджана уже второй год проводит программу "интенсивного обучения русскому языку" среди педагогов школ и лицеев в Баку. В этом и следующем году планируется "подтянуть" педагогов в 50 школах.

Тема русского языка часто всплывает в социальных сетях, когда чиновники или депутаты говорят о необходимости его запрета. Регулярно вспыхивают политические дискуссии о том, нужен ли русский независимому Азербайджану и не является ли он чем-то инородным.

Вот некоторые цитаты с форума Disput.az:

"Даже в городе Ширван есть две школы, где есть русский сектор. Я, когда узнал, даже не поверил, если честно, нафига в [сельском] районе русский язык. Я как-то не понимаю, пусть инглиш учат";

"Скажу по факту: среди моих знакомых и родных есть репетиторы по русскому языку и литературе, у них нет отбоя от учеников. И немалое число именно тех, кто хочет изучить русскийкак второй иностранный";

"Грузины на своем, армяне на своем, а мы упорно "нет, все должно быть на русском";

"По поводу инглиша: его знать обязательно, и это большой плюс для твоей предстоящей работы, карьеры, зарубежом или здесь.Что касается русского языка, его, как и другие иностранные, тоже нужно знать, хотя бы для саморазвития";

"Просто поражаюсь, как людям приходят такие мысли.Вместо того чтобы развивать собственный язык, предлагается поощрять чужой".

"А это главная цель любого оккупанта — слабое изучение истории и родного языка. Можно считать, что оккупация России стран СНГ все еще продолжается, так скажем, "русскоязычная". Один раз уже упоминал об этом, вновь повторю. Все тонкости обычаев и традиций нашего народа сохранены именно благодаря азербайджаноязычным гражданам. Многиерусскоязычные знают об обычаях и традициях поверхностно. Говоря "русскоязычные", имею ввиду азербайджанцев".

"У вас еще нет статуса русского языка? Тогда мы идем к вам".

В прошлом именно Баку обогатил русский язык местными диалектизмами, которые отличают сегодняшних эмигрантов-бакинцев — это такие слова, как "демьянка" (баклажан), "домашники" (тапки), "собирун" (тусовка) и "вытыкаться" (выпендриваться).