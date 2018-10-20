20.10.2018, 15:20

Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

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NEWSru.com
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esimene jumalateenistus Nevski katedraalis
Foto: Ahto Sooaru

Архиерейский синод Русской православной церкви за пределами России объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. В заявлении на сайте РПЦЗ отмечается, что действия Константинополя наносят тяжелейшие оскорбления "самой природе канонического православия".

"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей, будто бы, принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — заявили архиереи.

Подчеркивается, что духовенство и верующих РПЦЗ известили о прекращении евхаристического общения с Константинополем, отмечает РИА "Новости".

Как указали в РПЦЗ, пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой церкви сослужить в своих храмах. "Также мирянам не дозволяется причащаться святых Христовых Таин в храмах Константинопольского патриархата", — говорится в документе.

Кроме того, Русская зарубежная церковь не будет участвовать в богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

15 октября из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.

Разрыв касается всей канонической территории РПЦ, в том числе Украины и Белоруссии. Как заявили в Москве, Константинопольский патриархат утратил право называться координирующим центром для всей Православной церкви.

Между тем несмотря на разрыв евхаристического общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом, Константинополь продолжает состоять в общении с ней. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе к пастве, которое цитирует "Интерфакс".

"Дорогие братья и сестры, извещаем вас о том, что наша архиепископия-экзархат, находящаяся в юрисдикции Вселенского патриархата, состоит в полном общении со всей Православной церковью. Также извещаем вас о том, что Вселенский патриархат не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе. Все православные верующие могут принимать полное участие в литургической жизни и церковных таинствах в наших приходах", — сказано в сообщении.

Экзархат Константинополя призывает всех священников, диаконов, монахов, монахинь и верующих русского экзархата в Западной Европе молиться о единстве Церкви.

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Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

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Архиерейский синод Русской православной церкви за пределами России объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом после его действий на Украине. В заявлении на сайте РПЦЗ отмечается, что действия Константинополя наносят тяжелейшие оскорбления "самой природе канонического православия".
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