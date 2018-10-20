Русская зарубежная церковь прекратила общение с Константинополем

"Признается невозможность продолжения евхаристического общения с Константинопольской церковью на любом уровне до тех пор, пока эта древняя и некогда славная Церковь-сестра не принесет покаяния, не откажется от введения ложного и чуждого православию учения о некоем первенстве и всеобъемлющей власти — ей, будто бы, принадлежащих, — не возвратится к православной вере и не прекратит свои беззакония", — заявили архиереи.

Подчеркивается, что духовенство и верующих РПЦЗ известили о прекращении евхаристического общения с Константинополем, отмечает РИА "Новости".

Как указали в РПЦЗ, пока нынешняя ситуация будет оставаться неизменной, духовенство церкви не может служить в любом приходе Константинопольской церкви либо приглашать священнослужителей этой церкви сослужить в своих храмах. "Также мирянам не дозволяется причащаться святых Христовых Таин в храмах Константинопольского патриархата", — говорится в документе.

Кроме того, Русская зарубежная церковь не будет участвовать в богословских церковных собраниях, а также в диалогах, включая региональные Ассамблеи канонических епископов, которые возглавляют архиереи и священнослужители Константинопольской церкви.

15 октября из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической украинской церкви Синод Русской православной церкви объявил о прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.