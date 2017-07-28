Румыния и Венгрия не дали Рогозину долететь до Кишинева

Самолету с вице-премьером российского правительства на борту не разрешили воспользоваться воздушным пространством Венгрии и Румынии в связи с нахождением на борту "санкционной персоны".

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, в пятницу, 28 июля, не смог долететь до Кишинева, куда он направлялся, чтобы вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном принять участия в торжественных мероприятиях, посвященных 25-летию завершения военного конфликта на Днестре.

Как сообщает корреспондент DW из Кишинева, рейсовый самолет российской авиакомпании S7, на котором находился вице-премьер, летел в столицу Молдавии через Румынию, поскольку с ноября 2015 года Украина закрыла свое воздушное пространство для пролета самолетов РФ. Однако Румыния отказалась пропустить авиалайнер, обосновав это нахождением на борту "санкционной персоны".

Как написал Рогозин в соцсетях, пилоты хотели получить транзитную посадку в Будапеште, чтобы там члены российской делегации связались для консультаций с российским МИДом, а остальные пассажиры спокойно долетели до Кишинева над Румынией, но "Венгрия также отказала и в транзите через свое пространство и в посадке в Будапеште". Самолет вынужден был приземлиться в Минске.

Сам Рогозин в своем Twitter обвинил румынские власти в том, что они "подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей". "Ждите ответа, гады", — пригрозил вице-премьер правительства России.

Артистов, депутатов и представителей дома Романовых

Ранее, 27 июля, в Кишинев не пустили, направлявшихся на торжества в Тирасполь, группу российских артистов, представителей дома Романовых и депутатов Госдумы. Поводом послужило то, что они "не выполнили условия для санкционированного пресечения государственной границы, не указав цель визита", сообщается в пресс-релизе Пограничной полиции.

Сам президент Молдавии Игорь Додон расценил эти действия властей как провокацию. "Кишинев и Бухарест являются частью геополитической игры Запада и НАТО против России. Стоит нам начать решать приднестровскую проблему, как сразу начинаются провокации", — заявил глава Молдавии.