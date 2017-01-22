Президент особо подчеркнул значение церемонии, которая является "символом не только перемен, но и преемственности, без которой государственности не существует", передает ТАСС.

Инаугурация 5-го президента Болгарии Румена Радева состоялась в Софии. В 11.00 часов сложивший свои полномочия главы государства Росен Плевнелиев в последний раз построил почетный караул, к которому потом впервые вышел новый президент. После рапорта начальника караула гвардейский духовой оркестр исполнил гимн Республики Болгария. Во время гимна был произведен салют (21 залп) в честь смены Верховного главнокомандующего болгарских Вооруженных сил. Новый президент выступил с речью перед гостями церемонии.

"Всем вместе нам необходимо на базе закона и морали, свободы и духовности строить справедливое общество, — сказал Радев. — Общество, которое не будет заложником прошлого, а будет стремиться к будущему, мы должны это делать ради своих детей. Самое важное для всех нас — осознать свои силы, поверить в себя и двигаться вперед".

Радев подчеркнул значение церемонии, которая является "символом не только перемен, но и преемственности, без которой государственности не существует".

Затем Радев вместе с Плевнелиевым возложил венок к памятнику Неизвестному солдату и почтил минутой молчания память погибших за свободу Болгарии. В храме Святого Александра Невского в присутствии Патриарха Болгарского и митрополита Софийского Неофита был отслужен молебен в честь нового главы государства.

Досрочные парламентские выборы

19 января, Румен Радев, избранный на этот пост 13 ноября прошлого года, уже принес присягу на верность стране и народу в Народном собрании (парламенте). "Клянусь во имя Республики Болгария соблюдать Конституцию и законы страны, во всех действиях руководствоваться интересами народа. Клянусь", — сказал Радев с трибуны.

Несмотря на морозную погоду, а сегодня в Софии минус 12 градусов, приветствовать нового главу государства на улицы болгарской столицы вышли тысячи горожан.

В ближайшие дни Румен Радев должен распустить парламент, объявить дату досрочных выборов и состав технического правительства, которое будет управлять страной в ближайшие месяцы.